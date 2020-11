Trình diễn phản cảm ở Đà Lạt vì mong "ra mắt" một loại hình nghệ thuật mới

Thanh niên trình diễn phản cảm ở phố đi bộ Hòa Bình (TP.Đà Lạt) gây bức xúc trong dư luận nói rằng anh mong muốn được đưa một loại hình nghệ thuật mới đến với thành phố này.

Màn trình diễn gây phản cảm trên phố đi bộ Hòa Bình - Đà Lạt G.B CHỤP LẠI

Ngày 25.11, Trung tá Nguyễn Kim Đồng, Đội trưởng Đội An ninh Công an TP.Đà Lạt, cho hay, sau khi xuất hiện những hình ảnh, clip về màn trình diễn phản cảm gây bức xúc trong dư luận của một nhóm người trên phố đi bộ Hòa Bình (TP.Đà Lạt), Công an TP.Đà Lạt đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ. Qua những hình ảnh thu thập được, cùng với việc trích xuất camera an ninh trên địa bàn các trinh sát của Đội An ninh Công an TP.Đà Lạt đã lần ra dấu vết của nhóm người này. .