Đắk Lắk phấn đấu xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên

Ngày 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã long trọng khai mạc. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh đại hội





Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ qua, tăng trưởng kinh tế của Đắk Lắk (GRDP theo giá so sánh năm 2010) bình quân đạt 8,75%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng cao, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015; Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá, đạt 5,64%; Cơ cấu nội bộ công nghiệp - xây dựng chuyển dịch tích cực, năng lượng tái tạo phát triển nhanh; Quy hoạch xây dựng đi trước làm cơ sở quản lý và bảo đảm tính định hướng, đồng bộ; Thương mại - dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng; Hoạt động du lịch phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,63%/năm; năm 2020 ước đạt 82.650 tỷ đồng, gấp 1,73 lần so với năm 2015…



Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, đóng góp của ngành nông nghiệp, một số lĩnh vực dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đại hội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên…



Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Thủ tướng đề nghị đại hội tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân các hạn chế, nhất là các hạn chế về phát triển kinh tế, khả năng kết nối giữa các ngành trong chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tổ chức xây dựng Đảng và chính quyền. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.





Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo đại hội



Phó Thủ tướng cũng nêu 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tỉnh cần áp dụng tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên như: công nghiệp tái tạo năng lượng, công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, du lịch, dịch vụ…; Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển với văn hóa, giáo dục, đào tạo; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...



Theo ĐÔNG NGUYÊN (SGGPO)