Lâm Đồng: Truy tìm hung thủ chặn đường một phụ nữ rồi tạt xăng, phóng hỏa

Một phụ nữ đang chạy xe máy trên QL28 thì bất ngời bị người lạ mặt chặn đường, tạt xăng phóng hỏa khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Chị D. bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Ngày 27.6, Công an H.Di Linh thông tin đang tập trung xác minh, điều tra và phối hợp với công an các địa phương truy tìm nghi can chặn đường tạt xăng phóng hỏa khiến chị N.T.T.D (29 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.