Đánh sập đường mua bán giấy phép lái xe giả tại Đắk Nông

Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận đã bán hơn 70 giấy tờ giả các loại cho người có nhu cầu.



Cách đối tượng trong đường dây làm giấy phép lái xe giả tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong





Ngày 9.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên mua bán, làm giả các loại giấy tờ, giấy phép lái xe qua mạng xã hội, qua đó đã bắt tạm giam, khởi tố 4 đối tượng.



Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố 4 đối tượng, gồm Điểu Chuân (SN 1982), Trần Văn Lý (SN 1974, cùng trú huyện Đắk R'lấp); Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú TP. Dĩ An, Bình Dương; Mộc Thái Hà (SN 1987, trú huyện Thống Nhất, Đồng Nai).



Theo điều tra, tháng 3.2020, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook "Lái Bằng", "Bằng Lăng Tím", Chuân tự nhận là Lương Văn Thượng đặt làm giả các loại giấy tờ gồm: Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe và Giấy chứng minh Công an nhân dân cho người dân có nhu cầu làm giả.



Sau đó, Chuân gửi ảnh chân dung và thông tin cá nhân mình qua mạng xã hội cho một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) đặt làm giả giấy phép lái xe mô tô hạng A1 mang tên Chuân với giá 900.000 đồng.



Tiếp tục, Chuân sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Và em muốn gì" đăng tin với nội dung nhận làm giấy phép lái xe hạng A1 không qua sát hạch với mức giá từ 1,2 – 1,3 triệu đồng/ giấy phép lái xe mô tô.



Với thủ đoạn này, Chuân nhận tiền của 9 người dân ở huyện Đắk R'lấp rồi chuyển cho Tuấn.



Khi Chuân đang nhận bưu phẩm gồm các giấy phép lái xe, giấy tờ giả thì bị Công an bắt quả tang.



Qua khám xét nơi ở của Chuân, cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều tang vật gồm 2 giấy chứng minh CAND giả mang tên Điểu Chuân, 14 giấy phép lái xe giả và một số bộ đồ quân phục CAND.



Cũng trong thời gian này, thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo có tên gọi "Gia Cát Lượng", Phát, (chưa rõ nhân thân lai lịch), Nguyễn Văn Hải đặt làm cho mình 11 bằng lái xe ô tô hạng C giả với giá 3 triệu đồng, 1 giấy CMND giả 1 triệu đồng.



Sau đó, Mộc Thái Hà liên lạc với Hải đặt làm 2 giấy phép lái xe hạng A1 và 3 giấy Chứng minh nhân dân giả.



Các đối tượng khai nhận đã làm và bán ra ngoài hơn 70 giấy tờ giả các loại cho những người có nhu cầu.



Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được 22 giấy tờ giả các loại gồm: giấy CMND, giấy phép lái xe, Chứng minh CAND giả cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo Hữu Long (LĐO)