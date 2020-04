Bắt đối tượng hiếp dâm cô gái khuyết tật

A Vũ lợi dụng nạn nhân bị câm điếc nên kéo vào khu vực vắng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Ba năm trước, thanh niên này cùng với một người khác cũng từng hiếp dâm nạn nhân.





Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ A Vũ (19 tuổi, ngụ xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.



Tối 22/4, Công an huyện Kon Rẫy nhận được tin báo của người nhà chị Y.N (20 tuổi, xã Đắk Kôi - bị câm điếc bẩm sinh) bị kẻ gian giở trò đồi bại.





A Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N





Công an huyện Kon Rẫy đã rà soát, sàng lọc những người nghi vấn. Qua đó, lực lượng chức năng xác định A Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại công an, A Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội đối với Y.N.



Công an huyện Kon Rẫy xác định, A Vũ (cùng với A Phiên, đang chấp hành án 5 năm tù giam) từng dùng thủ đoạn tương tự hiếp dâm Y.N cách đây 3 năm.



Khi phạm tội A Vũ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Kon Rẫy đã lập hồ sơ đưa thanh niên này vào trường giáo dưỡng.



Kết thúc giáo dưỡng, A Vũ biết Y.N bị câm, điếc bẩm sinh nên tiếp tục dùng vũ lực kéo đến khu vực vắng để thực hiện hành vi đồi bại.



http://danviet.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-hiep-dam-co-gai-khuyet-tat-1082885.html

Tây Nguyên Zing/Dân Việt