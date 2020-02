Khách tố khách sạn Đà Lạt đánh thuốc mê lấy tài sản

Hai du khách 1 nam và 1 nữ ngụ ở TP HCM và TP Nha Trang lên Đà Lạt thuê phòng ở du lịch rồi đăng tin "bóc phốt" tố chủ khách sạn đánh thuốc mê lấy nhiều tài sản giá trị hàng chục triệu đồng.

Chiều 25-2, trung tá Hồ Hải Dương – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ tung tin trên mạng xã hội tố khách sạn đánh thuốc mê lấy nhiều tài sản giá trị làm mất uy tín hình ảnh du lịch Đà Lạt thân thiện, mến khách.

"Sau khi nhận được tin báo, đội đã cử người đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản vụ việc và hiện đang xác minh cụ thể. Được biết, trong sáng 25-2, nội dung status của chủ tài khoản Nhiên An đã bị xóa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phối hợp cùng Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng xử lý nghiêm nếu đúng trường hợp phao tin giả mạo, vu khống để câu like..." - ông Dương nhấn mạnh.

Nội dung tài khoản facebook Nhiên An đăng tải trên mạng sau đó đã gỡ bỏ.

Vừa qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện dòng trạng thái của chủ tài khoản Nhiên An trong group Mua Bán Đà Lạt với nội dung khá dài với mục đích "bóc phốt" việc hai du khách bị mất tiền và điện thoại di động cùng giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng… do chủ khách sạn đánh thuốc mê lấy mất. Vụ việc thu hút hàng trăm lượt thích và chia sẻ với nhiều nội dung gây mất uy tính con người Đà Lạt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hai du khách cho rằng bị bị mất đồ tại khách sạn T. L. 3 (đường Hồ Tùng Mậu, phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) là chị Huỳnh Thị M. (25, ngụ TP HCM) và anh Huỳnh Khánh Mi. (28 tuổi, ngụ Nha Trang).

Cụ thể, khoảng 17 giờ 40 ngày 21-2, anh Mi. và chị M. vào khách sạn T. L. 3 để thuê 1 phòng nghỉ sau đó du lịch, đi chơi tại Đà Lạt. Đến khoảng 6 giờ 20 phút ngày 23-2, hai người này báo với chủ khách sạn bị mất đồ gồm tiền mặt 17 triệu đồng (anh Mi. mất 3 triệu đồng, chị M. mất 14 triệu đồng) cùng hai chiếc điện thoại, đồng hồ, 4 giấy phép lái xe và 1 thẻ ngân hàng.

Tài khoản facebook đăng kèm hình ảnh card visit không nguyên vẹn để câu like.

Theo status mà facebook đăng tải, sau khi bị mất đồ và báo với khách sạn thì chủ khách sạn "không một câu hỏi thăm và còn nói một câu tài sản thì tự giữ ở đây không biết". Đặc biệt, theo lời kể trên status thì: "Đúng 23h mình đếm tiền và chuẩn bị hành lý để sáng 23-2 dự tính về lại Nha Trang. Và đương nhiên là cửa vào phòng và cửa ban công mình đều đóng và bẩm chốt cẩn thận. 23h30 phút bạn mình bảo sao hôm nay lạ ghê người mệt mà buồn ngủ rã rời. Nói xong bạn mình ngủ thiếp đi. Mình đếm tiền cất trong túi xách xong vào ngủ. Nằm chừng được 30p. LÚC NÀY MÌNH NGHE TIẾNG ĐỘNG TRONG PHÒNG. RẤT NHẸ NHƯ CÓ AI ĐÓ ĐANG MỞ CỬA PHÒNG. BIẾT LÀ THẾ, NẰM NGHE ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ NHƯNG NGƯỜI KHÔNG THỂ MỞ MẮT ĐƯỢC. Dường như nằm nghe được và biết là có kẻ gian trong phòng nhưng bất lực vì người mình lúc đó vẫn cảm nhận vẫn biết nhưng bất lực...".

Làm việc với phóng viên, đại diện chủ khách sạn bức xúc trước nội dung trên.

Vụ việc xảy ra, bà Nguyễn Mộng T. (51 tuổi, chủ khách sạn T. L 3) đã báo công an địa phương. Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà T. báo công an địa phương, sau đó Công an phường 3 và Công an Hình sự của TP Đà Lạt đến lập biên bản và ghi nhận hiện trường.

"Tôi không hiểu người này đăng lên facebook có mục đích gì, tôi và hai chị mình từ Cà Mau lên Đà Lạt làm khách sạn đã 15 năm nay, hệ thống khách sạn T. L. của chúng tôi chưa từng xảy ra những vụ việc như vừa rồi. Lúc đầu họ khẳng định là phòng bên cạnh lấy, tuy nhiên sau đó kiểm tra không thấy thì lại nói chủ khách sạn xông thuốc mê rồi lấy tiền. Việc yêu cầu kiểm tra 3 khách quen phòng bên cạnh đã làm chúng tôi rất mất uy tín và khách hàng. Mong công an làm rõ để trả lại uy tín cho hệ thống khách sạn của chúng tôi" - bà T. bức xúc.