Khởi tố các chủ cửa hàng bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Các chủ cửa hàng xăng dầu vì hám lợi đã nhập hàng ngàn lít xăng giả từ đại gia xăng dầu Trịnh Sướng để bán ra thị trường, gây nguy cơ hư hỏng động cơ

Ngày 21-1, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Lam (SN 1972, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), bà Bùi Thị Duyên (SN 1972, vợ ông Lam) và ông Nguyễn Công Thành (SN 1983, ngụ huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Trước đó, ngày 24-1-2019, tại cửa hàng xăng dầu Lam Duyên (huyện Đắk Song), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1984) đang thực hiện hành vi xả dung môi solmix xuống các hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên do ông Lam làm chủ. Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện hành vi mua bán dung môi để pha trộn với xăng tại cửa hàng xăng dầu Thành Lập (huyện Đắk R’lấp) do ông Thành làm chủ.

Điều tra về quá trình kinh doanh, cơ quan công an xác định các chủ cửa hàng trên hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, vì hám lợi, muốn được hưởng chiết khấu cao hơn mức chiết khấu của nhà phân phối nên vợ chồng ông Lam đã đặt mua 10.000 lít "xăng giá rẻ", ông Thành đặt mua 4.000 lít "xăng giá rẻ" từ các đối tượng trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định chất lỏng thu giữ trên xe bồn và tại hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, cửa hàng xăng dầu Thành Lập có thành phần chính là Hydrocacbon, có nguồn gốc từ dầu mỏ và phụ gia, có chất lượng không phù hợp quy định do có chỉ tiêu trị số octan (RON) thấp hơn mức quy định. Xăng không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng động cơ.

Cơ quan công an thu giữ các dung môi sản xuất xăng giả

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, liên quan đến vụ sản xuất mua bán xăng giả của Trịnh Sướng và các đồng phạm, đến nay Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 4 vụ án. Trong đó, có 3 vụ án kết thúc điều tra, 21 bị can bị đề nghị truy tố về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo kết quả điều tra, công ty của đại gia Trịnh Sướng không đủ điều kiện pha chế, sản xuất xăng nhưng đã tổ chức pha trộn dung môi, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo với xăng nền, tạo thành xăng A95, E5, RON 92 giả với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường. Từ 2017 đến thời điểm bị bắt, công ty của đại gia Trịnh Sướng đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít, tương đương 2.385 tỉ đồng, hưởng lợi trên 122 tỉ đồng.