Nữ giúp việc ở Hà Nội trộm tiền vàng hơn 2 tỉ đồng, tiêu sạch trong 3 ngày

Hoàng Thị Hải Ly được gia đình bà S thuê giúp việc gia đình đã lợi dụng sơ hở, lấy trộm tiền vàng trị giá hơn 2 tỉ đồng rồi tiêu hết trong 3 ngày.



Nữ giúp việc Hoàng Thị Hải Ly trộm cắp số tiền, vàng lớn của gia chủ. Ảnh: H.Trung





Ngày 4.11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông tin, đang tạm giữ Hoàng Thị Hải Ly (42 tuổi, ở Thanh Hoá) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Theo điều tra, Ly được gia đình bà S trên phố Phạm Đình Hổ thuê làm giúp việc, qua trung trung tâm môi giới việc làm.



Sau thời gian thử thách, gia đình bà S khá hài lòng vì người giúp việc chịu khó, chủ động và nhanh bắt nhịp. Ly chăm chỉ, lau chùi mọi ngóc ngách trong căn nhà sạch bóng.



Mấy tháng giúp việc cho gia đình bà S, Ly phát hiện chủ nhà có nhiều tiền, để trong 2 chiếc két sắt ở tầng 3. Két có khóa, có cả mã số.



Lòng tham nổi lên, Ly lên mạng internet, tìm đọc thông tin - cách thức mở được loại két có mã số và dùng chìa.



Ngày 24.10, Ly mở thành công chiếc két sắt. Ba ngày sau, khi đã tiêu sạch số tiền, vàng lấy trộm, vẫn lý thuyết ấy, Ly mở được chiếc két thứ hai.



Một ngày cuối tháng 10 vừa qua, khi cần giao dịch và mở két sắt của gia đình để ở tầng 3, bà S tá hỏa khi toàn bộ số tiền, vàng trị giá hơn 2 tỉ đồng đã… biến mất nên trình báo công an.



Khi bị mời lên trụ sở, Ly vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nữ giúp việc này một mực khẳng định chỉ quanh quẩn ở nhà, và không biết gì về số tiền lớn của chủ nhà.



Tuy nhiên, sau đó Cơ quan Công an nắm được trong các ngày 24 và 27.10, tài khoản ngân hàng của Ly nhận và chuyển đi số tiền lớn, cỡ 2 tỉ đồng. Bị hỏi về chi tiết này, nữ giúp việc tái mặt.



Ly phải thừa nhận là thủ phạm trộm cắp số tiền, vàng trên của gia chủ. Trong 3 ngày, cô ta đã dùng số tiền này chơi đánh bạc trực tuyến và thua hết.



