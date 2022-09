Đak Đoa mạnh tay xử lý thanh-thiếu niên đua xe trái phép

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tập trung ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông (ATGT).





Thời gian gần đây, cứ khoảng từ 19 đến 22 giờ, một số thanh-thiếu niên ở các xã như: Ia Pết, Glar, Hneng và thị trấn Đak Đoa, thậm chí ở xã An Phú (TP. Pleiku) cũng kéo xuống đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Đak Đoa) để tụ tập đua xe trái phép. Xe máy được các “quái xế” độ chế tiếng pô rú thật to. Sau một hồi nẹt pô inh ỏi, các thanh-thiếu niên bắt đầu màn trình diễn bốc đầu xe, rồi chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm. Hành vi của các đối tượng này không những gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và người tham gia giao thông mà còn khiến người dân sống trong khu vực hết sức bức xúc.

Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Đoa) tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe các thanh-thiếu niên vi phạm. Ảnh: Minh Phương



Trước tình hình này, Công an huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an thị trấn huy động lực lượng xử lý nghiêm số thanh-thiếu niên có hành vi vi phạm. Sau khi rà soát, nắm chắc địa bàn, đối tượng thường xuyên vi phạm, lực lượng Công an triển khai kế hoạch bí mật hóa trang mật phục, ghi hình kết hợp với tuần tra, kiểm soát công khai để xử lý. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 6-2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm.



Sau khi bị lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đưa về trụ sở để xử lý về hành vi gây mất trật tự ATGT, em Prum (SN 2008, trú tại làng Bia Bre, xã Ia Pết) lí nhí cho biết: “Nghe lời bạn bè rủ rê nên em lén lấy xe của ông nội chở theo 1 bạn cùng làng ra tụ tập ở đây để đua xe. Các bạn nói ở đây đường đẹp, rộng, chạy xe rất sướng. Không ngờ khi mới chạy được một đoạn thì Công an xuất hiện, em chạy vào lô cao su trốn nhưng không thoát”. Còn em Trần Minh Tuấn (SN 2005, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) lý giải cho hành vi bốc đồng của mình: “Em xuống thăm bạn rồi rủ bạn đi uống cà phê. Nhưng khi bạn nói ở đây có đoạn đường đẹp và rộng nên em cùng bạn chạy ra đây “dạo mát” thì bị Công an bắt giữ. Chỉ vì nghe lời bạn rủ rê nên em mới tham gia đua xe. Đây mới là lần đầu, em hứa về sau không tái phạm nữa”.



Đến bảo lãnh cho em Sên (SN 2008, trú tại làng Kdâp, xã Hneng), ông Khiam cho biết: Cháu ông trước giờ chỉ chạy xe trong làng, cha mẹ cũng không giao xe và nhắc nhở thường xuyên là không tụ tập bạn bè đua xe trái phép. Nhưng vì bạn rủ rê, Sên đã lén lấy xe máy của ông chạy ra thị trấn để đua thì bị bắt giữ. “May mà Công an xử lý kịp thời chứ nếu lỡ xảy ra tai nạn giao thông thì không biết thế nào? Sau này, mình nhắc nhở cháu không được điều khiển xe phân khối lớn vì rất nguy hiểm”-ông Khiam cho hay.



Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Đoa): Hiện trên địa bàn huyện có 258 thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự ATGT. Những thanh-thiếu niên này hầu hết đều đã bỏ học, sử dụng các trang mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện rủ rê, lôi kéo nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng thường điều khiển xe máy chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường và lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Chính vì vậy, sau khi tạm giữ phương tiện, Đội đã mời các thanh-thiếu niên vi phạm lên trụ sở để tuyên truyền, giáo dục, răn đe cá biệt và ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị gia đình phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc quản lý số thanh-thiếu niên này.



Cũng theo Thiếu tá Vinh, hầu hết đối tượng tụ tập đua xe trái phép đều tháo biển số xe hoặc lấy khẩu trang, băng keo đen che khuất biển số xe, làm sai lệch ký hiệu trên biển số nhằm gây khó khăn cho cơ quan Công an trong phát hiện, xử lý. Mặt khác, nhiều nhóm đối tượng khi thấy xuất hiện lực lượng Công an thì lập tức giải tán, nhanh chóng lẩn trốn vào các đường nhánh, đường hẻm, đường đất trong các lô cao su. “Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở trong việc quản lý, giáo dục các thanh-thiếu niên này nhằm không tái diễn hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông”-Thiếu tá Vinh nhấn mạnh.



MINH PHƯƠNG