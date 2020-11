Phải xử nghiêm đua xe trái phép

Tình trạng đua xe trái phép vẫn xảy ra ở nhiều nơi trong thời gian qua và có dấu hiệu gia tăng.



Ngày 8-11, một thanh niên chạy xe máy "độ" không gắn biển số với tốc độ cao, vượt đèn đỏ khi đuổi theo một xe khác đã đâm vào hai vợ chồng đi xe máy tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Người vợ chết tại chỗ, còn người chồng và nam thanh niên chạy xe "độ" chết trên đường đi cấp cứu.



Nhân chứng cho biết nam thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn có dấu hiệu đua xe cùng một nhóm thanh niên.



Trước đó ngày 2-5-2020, một thanh niên đã tông thẳng vào thiếu tá công an khiến người này gãy chân, gãy xương hàm, xuất huyết não khi ngăn chặn đua xe trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.



Tối 11-4-2020, một cảnh sát cơ động khi ngăn chặn nhóm đua xe trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai cũng bị quái xe tông gãy xương đùi phải cưa chân, cắt cụt đùi phải.



Tối 2-4-2020, trong lúc truy đuổi nhóm thanh niên đua xe ở Đà Nẵng, 2 chiến sĩ công an đã tử vong do va chạm.



Nam thanh niên gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Thủ Dầu Một đã tước đi sinh mạng của hai vợ chồng và trả giá bằng chính sinh mạng của mình.



Còn đằng sau những chiến sĩ công an, người dân bị thiệt mạng, tàn phế bởi đua xe là con cái, người thân của họ bỗng dưng mất đi người thân yêu, gia đình họ lâm vào cảnh khó khăn khi mất đi lao động trụ cột.



Ở chiều ngược lại, người đua xe trái phép cũng trả giá bằng sinh mệnh, bằng phần đời trong tù, mang lại nỗi đau cho gia đình.



Ở bình diện rộng hơn, những vụ việc trên làm dấy lên sự bất an của người đi đường trước nguy cơ bị thiệt mạng, thương tích có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào bởi những người đua xe trái phép.



Hành vi đua xe trái phép bị pháp luật nghiêm cấm. Người đua xe trái phép bị phạt tiền, tịch thu xe, tước bằng lái, bị phạt tù tùy theo mức độ. Người tụ tập cổ vũ, kích động đua xe cũng bị xử phạt.



Tuy nhiên, tình trạng đua xe trái phép vẫn xảy ra ở nhiều nơi trong thời gian qua và có dấu hiệu gia tăng.



Thống kê sáu tháng đầu năm 2020 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 125 vụ với 1.148 người tụ tập điều khiển môtô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự công cộng và có dấu hiệu đua xe trái phép. Công an các địa phương đã khởi tố 6 vụ, 58 người vi phạm.



Sau vụ tai nạn thương tâm ở Bình Dương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề nghị chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm; cương quyết ngăn chặn, xử lý các cá nhân đua xe, tổ chức đua xe, tụ tập, gây rối trật tự công cộng, trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.



Rõ ràng, việc mạnh tay ngăn chặn, xử lý đua xe trái phép là nhiệm vụ mà chính quyền, lực lượng thực thi công vụ phải làm để khẳng định trách nhiệm của mình và đảm bảo sự bình yên, an toàn cho người dân.



Nhưng ngoài cơ quan chức năng, việc ngăn chặn, phòng chống đua xe cũng có trách nhiệm của từng gia đình: đừng giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi chạy môtô, chưa có bằng lái, chưa có những ứng xử đúng mực khi sử dụng xe.

Theo TUẤN PHÙNG (TTO)