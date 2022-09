Gia Lai: Xử phạt 198 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

(GLO)- Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, từ 11 giờ trưa 31-8 đến 11 giờ trưa 1-9, trên địa bàn xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 31-8, tại Km1615+400 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phú Tân (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 81B2-48950 do Rơ Lan Quan (SN 2002) điều khiển chở sau là Rơ Lan Pin (SN 1995, cùng trú tại thôn Hồ Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) với xe máy kéo do anh Nguyễn Văn Tài (SN 2002, trú tại thôn Đông Sơn, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) điều khiển. Hậu quả, Rơ Lan Quan chết tại chỗ, Rơ Lan Pin bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, xe mô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông được xác định là do Rơ Lan Quan điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát.

Lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra 20 phương tiện vận tải hành khách tại TP. Pleiku và không phát hiện vi phạm. Ảnh: Thiên Di

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông trong tỉnh tổ chức kiểm tra, lập biên bản 198 trường hợp vi phạm, xử phạt 179 trường hợp với số tiền 216 triệu đồng, tạm giữ 1 xe ô tô, 38 xe mô tô và 97 giấy tờ liên quan, tước 22 giấy phép lái xe có thời hạn. Lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra 20 phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn TP. Pleiku và không phát hiện phương tiện vi phạm.

Về hoạt động vận tải hành khách, từ 11 giờ trưa 31-8 đến 11 giờ trưa 1-9, có 212 chuyến xe, vận chuyển 4.664 lượt hành khách, tăng so với cùng kỳ năm 2021 104 chuyến xe và tăng 2.299 hành khách.