Nữ tướng băng cướp giật ngông cuồng bị truy nã nguy hiểm, ra đầu thú

Huyền vừa là vợ 'hờ', vừa là nữ tướng trong băng cướp của Thi lùn, chuyên chỉ đạo đàn em tẩu tán trang sức cướp giật được và trả công bằng ma túy.





Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vợ 'hờ' của tướng cướp ngông cuồng Thi lùn, đã ra đầu thú sau gần 3 năm lợi dụng đang mang thai, nuôi con nhỏ để trốn truy nã về tội cướp giật.



Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Huyền (29 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị Công an TP.Đà Nẵng truy nã nguy hiểm về hành vi cướp giật tài sản.



Ngày 16.7, sau khi được gia đình vận động, Huyền đang trốn ở một căn nhà trên địa bàn xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) ra đầu thú.



Theo điều tra, Huyền là vợ 'hờ' của Phạm Ngọc Thi (biệt danh Thi lùn, 38 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Thi lùn từ năm 14 tuổi đã ở trường giáo dưỡng và ở tù nhiều hơn ở nhà, với 2 lần đi cải tạo bắt buộc và 3 tiền án trộm cắp, cướp giật.



Năm 2019, Thi nổi lên là tướng cướp ngông cuồng cầm đầu băng nhóm cướp giật gây ra 29 vụ trước khi bị Công an Q.Thanh Khê triệt xóa hồi tháng 2.2020.



Thi chuyên nhắm vào phụ nữ và đặc biệt ngông cuồng khi thường xuyên khiêu khích lực lượng truy xét, như Thi biết khu vực cướp giật có camera nên có các hành động thách thức ngay trước camera.





Huyền bị khởi tố về tội cướp giật tài sản. Ảnh: Văn Tiến



Khi nạn nhân tri hô và người dân truy đuổi, Thi giơ túi xách, dây chuyền lên trời quay vài vòng để khoe tài sản vừa cướp giật rồi rú ga phóng chạy.



Trong băng nhóm này, Thi có 4 đồng bọn, trong đó Huyền là vợ 'hờ', sống chung như vợ chồng với Thi ở sào huyệt khu vực bãi rác Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam).



Huyền đóng vai trò quản lý và tẩu tán các tài sản Thi cướp giật được, bằng cách chỉ đạo đàn em chia nhỏ trang sức ra bán ở nhiều nơi, nhiều tiệm vàng để tránh bị phát hiện. Huyền cũng là người trả công cho các đàn em của Thi bằng ma túy.

Theo VĂN TIẾN (TNO)