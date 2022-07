38 năm tù cho nhóm đối tượng giết người vì một hành vi khiếm nhã

(GLO)- Ngày 7-7, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo, gồm: Lò Văn Truyền (SN 1995, trú tại tổ 7, phường Hội Thương) 9 năm tù, Lê Bảo Toàn (SN 1999, trú tại tổ 8, phường Yên Đổ) 8 năm tù, Nguyễn Duy Bảo (SN 2000, trú tại tổ 5, phường Hoa Lư) 8 năm tù, Ngô Bảo Phúc (SN 1999, trú tại tổ 5, phường Hội Thương) 7 năm tù và Lò Quang Linh (SN 2000, trú tại tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) 6 năm tù cùng về tội "Giết người".





Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ ngày 18-8-2020, anh Trần Ngọc Thái (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) cùng với bạn đến nhậu tại một quán thuộc phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Nhóm anh Thái ngồi gần bàn của nhóm Truyền, Lê Phương Linh (SN 1999, vợ của Truyền) và bàn của nhóm anh Huỳnh Ngọc Hải (SN 1990, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku).



Tại đây, do chị Linh quen biết với một số người ngồi cùng bàn với anh Hải nên Truyền và chị Linh cầm ly bia sang bàn mời. Tuy nhiên, trong lúc uống bia thì Hải dùng tay sờ vào người chị Linh nên sau đó chị Linh nói cho mọi người biết sự việc trên. Bực tức vì vợ bị đụng chạm nên khi anh Hải cầm ly bia sang mời lại thì Truyền đã dùng tay và ly uống bia bằng nhựa đánh vào đầu làm anh Hải bị chảy máu. Sau đó, nhóm bạn của Truyền tiếp tục kéo sang bàn của anh Hải gây chuyện thì được mọi người can ngăn. Lúc này, anh Thái ngồi gần bên đứng dậy cầm ghế định đánh Truyền nhưng do say nên bị ngã xuống đất thì nhóm bạn của Truyền lấy ghế, ly uống bia ném về phía nhóm anh Thái.



Bực tức, Truyền về nhà lấy dao và rủ thêm Toàn, Phúc, Linh và Bảo cầm hung khí quay lại quán đuổi anh Thái vào trong nhà vệ sinh và cùng nhau chém nhiều nhát vào người của anh Thái. Khi thấy anh Thái gục xuống thì cả nhóm bỏ đi. Hậu quả, anh Thái bị tổn hại 7% sức khỏe.



R’Ô HOK