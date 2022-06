Ia Pa: Phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản nhờ camera an ninh

(GLO)- Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27-6, Công an xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của bà K.D. (trú tại thôn Plơi Apa Ama H'Lăk) về việc có 2 đối tượng đi xe máy bắt trộm 1 con chó màu đen nặng khoảng 6-7 kg. Sau đó 2 đối tượng này điều khiển xe máy chạy về hướng thôn Plơi Apa Ơi H'Briu.

Chiếc xe máy 2 đối tượng dùng để đi trộm cắp. Ảnh: Quốc Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chư Mố đã tiến hành trích xuất camera an ninh và huy động lực lượng tiến hành truy xét nóng. Ngay trong đêm, Công an xã Chư Mố đã phát hiện các đối tượng đang đốt lửa, thui chó ở bên hông nhà sàn của K.Đ.V. (SN 2003, trú tại thôn Plơi Apa Ơi H’Briu).

Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy về phía sông Ba, bỏ lại tang vật là 1 con chó đang thui và 1 xe máy dùng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Qua làm việc, Công an xã xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chó là R.L.T. (SN 2006, trú tại thôn Plơi Apa Ama H’Lăk) và N.C (SN 2005, trú tại thôn Plơi Apa Ơi H’Trông, xã Chư Mố). Công an xã đã vận động các đối tượng ra trình diện cơ quan Công an.

Tại đây các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chó của mình. Hiện, Công an xã đang hoàn tất các thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.