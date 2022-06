Cựu nữ công an xinh đẹp trả giá vì lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

"Chém gió" có thể xin được việc vào ngành công an và kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao để huy động vốn, Nguyễn Thị Thuỳ Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hàng trăm tỉ đồng.





Ngày 30-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tổng hình phạt chung thân đối với Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1986, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nguyên trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển gạo Việt, thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc, về các tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Nguyễn Thị Thuỳ Trang tại phiên toà - Ảnh: V.D.



Về dân sự, TAND TP Hà Nội cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại đối với số tiền còn chiếm đoạt.



Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Thùy Trang từng là cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an. Đến giữa năm 2012, Trang chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc và tháng 7-2019, bị cáo này bị kỷ luật lao động cho nghỉ việc.



Trong khi ấy, năm 2015, dù không có khả năng xin việc vào ngành công an nhưng Trang vẫn hứa hẹn với nhiều người rằng "nữ quái" này có thể xin được cho người khác vào ngành công an. Tin lời Trang, nhiều người đã chuyển tiền nhờ "chạy" vào ngành công an và bị chị ta chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.



Nguyễn Thị Thùy Trang khi chưa bị bắt.



Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Tổng công ty lương thực miền Bắc, Trang còn "nổ" với bạn bè, đồng nghiệp và người quen là kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao. Nếu ai đó có tiền thì cho chị ta vay, hoặc góp vốn kinh doanh thì sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo, Trang sẽ trả lợi nhuận cao.



Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu Trang luôn trả lại số tiền gốc, kèm theo một khoản tiền gọi là lợi nhuận. Lừa đảo mọi người, Trang thuê đối tượng không rõ lai lịch (quen biết trên mạng xã hội Facebook) làm giả 3 đăng ký xe ôtô BKS 30F-313.4... mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Trang; 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở, căn chung cư tại khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Trang.



Tiếp đó, chị ta đưa giấy đăng ký xe ôtô và GCNQSDĐ giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang hoặc làm hợp đồng mua bán xe ôtô giả tạo, nhằm mục đích làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Vì thế, nhiều người không ngừng tin tưởng và tiếp tục "rót vốn" hoặc cho vay tiền, mua xe. Trên thực tế, xe ôtô và nhà đất dùng làm tài sản đảm bảo đã được Trang bán cho người khác trước đó.



Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3-2015 đến ngày 14-4-2019, Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của 10 người bị hại với tổng số tiền lên đến gần 162 tỉ đồng. Đến nay, Trang mới trả lại cho các bị hại tổng số tiền hơn 76 tỉ đồng và còn chiến đoạt hơn 84 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)