Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Các bị cáo quanh co, chối tội

Bị cáo Trương Quốc Cường trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử.



Chiều 12/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi.



Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo ở Công ty VN Pharma và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hàng hải Quốc tế H&C đều quanh co, chối tội.



Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Hàng hải Quốc tế H&C) không thừa nhận trực tiếp tham gia cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi làm giả hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, nâng khống giá thuốc, làm giả chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc, hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan, nhập khẩu thuốc giả.



Cường cho rằng bị cáo chỉ là người chứng kiến các bị cáo khác thực hiện hành vi buôn bán thuốc giả, mà không tham gia. Tuy nhiên, khi công tố viên truy hỏi về việc Cường trực tiếp sửa chữa hồ sơ, chuyển tên thuốc từ Helix Canada sang Health 2000 Canada thì Cường thừa nhận bị cáo đã tham gia vào việc làm giả các hợp đồng, chứng từ này và trực tiếp tham gia buôn bán thuốc giả.



Tại tòa, Võ Mạnh Cường khai là cháu họ hàng xa của Nguyễn Lê Xuân Khang (hiện bỏ trốn), được Khang đưa con dấu giả của Công ty dược Health 2000 Canada để giúp Khang quan hệ, giao dịch với khách hàng trong nước, song do Khang vi phạm hợp đồng bán thuốc độc quyền, gây mất uy tín, sau đó bỏ trốn.



Cường khai, để giải quyết các vấn đề này, bạn làm ăn chung của Khang, là Raymundo Y. Mararac (quốc tịch Philippines, Giám đốc Công ty dược Helix) sang Việt Nam thương lượng, nhằm duy trì thị trường. Cường khai đưa Raymundo đi gặp lãnh đạo của Công ty VN Pharma 2 lần vào cuối tháng 10/2014 để bàn về việc "duy trì thị trường".



Theo cáo trạng, trong cuộc họp này, Raymundo cam kết sẽ sản xuất và bán cho VN Pharma thuốc với "cùng hoạt chất, công dụng và đặt tên thương mại giống như các thuốc do Health 2000 Canada mà Khang đã bán cho Công ty VN Pharma trước đó," tức "nhái" sản phẩm của Health 2000 Canada. Song tại phiên xét xử, bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục phủ nhận nội dung này, mà chỉ cho rằng hai bên gặp nhau để "giải quyết hậu quả do Khang để lại", tức là việc vi phạm hợp đồng bán thuốc độc quyền.



Tương tự Võ Mạnh Cường, nhiều bị cáo khác cũng có thái độ khai báo quanh co trước Tòa, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán Trưởng Công ty VN Pharma) khai báo thiếu rõ ràng khi nói về việc đơn vị thụ hưởng trong hợp đồng mua bán thuốc là khác nhau, mua hàng của một nơi, nhưng lại trả tiền ở nơi khác mà không có hợp đồng 3 bên. Bị cáo không nhận thức được hành vi của mình là sai, cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới nhận ra sai trái của mình.



Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma) nhiều lần thừa nhận với Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát về việc bị cáo đã thực hiện các hành vi buôn bán thuốc giả như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo nhận thức được việc làm sai trái của mình và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Cụ thể, Nguyễn Minh Hùng thừa nhận mình là "chủ mưu" lập các hợp đồng khống, nâng khống giá thuốc và chuyển tiền lòng vòng cho các công ty "sân sau" nhằm tạo các khoản thanh toán giả với công ty Austin Hong Kong. Bị cáo Hùng khai nhận hai động cơ nâng khống giá thuốc: Thứ nhất, do một số hoạt động của VN Pharma không có chứng từ (như chi phí giao dịch, chi phí quảng cáo, bán hàng…) nên nâng giá thuốc để "bù” vào; thứ hai là nếu giá thuốc cao, giá trị hợp đồng cao sẽ giúp Công ty VN Pharma vay được số tiền lớn hơn của ngân hàng.



Đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Nguyễn Minh Hùng có suy nghĩ gì khi bán thuốc giả cho người bệnh, nếu trong số những người bệnh phải dùng thuốc giả đó là người nhà của Hùng thì bị cáo nghĩ sao? Hùng ăn năn "Bị cáo nhận thức rất rõ sai phạm của mình, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng khoan hồng.”



Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Hùng đã cùng đồng phạm buôn bán, nhập khẩu, thông quan một số lượng lớn thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam để tiêu thụ trong nước, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh.



Các bị cáo đã làm giả hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, nâng khống giá thuốc, làm giả chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc, hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan, nhập khẩu 838.100 hộp thuốc giả, trong đó tiêu thụ gần 624.000 hộp, thu lợi bất chính hơn 31,5 tỷ đồng.

