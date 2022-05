Bắt quả tang 2 đối tượng khai thác rừng trái phép tại huyện Krông Pa

(GLO)- Ngày 10-5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 1396, lâm phần thuộc quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam sông Ba (huyện Krông Pa).





2 đối tượng Trung (đi đầu) và Huấn bị bắt quả tang vận chuyển gỗ trái phép. Ảnh Công an cung cấp

Theo thông tin vụ việc, qua công tác trinh sát, cuối tháng 4-2022, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phát hiện tại tiểu khu 1396 có một nhóm đối tượng đang tiến hành khai thác lâm sản trái phép và vận chuyển bằng xe máy về huyện Krông Năng (tỉnh Đak Lak) tiêu thụ. Sau khi nhận được báo cáo, ngày 27-4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập kế hoạch và chỉ đạo các trinh sát tiến hành mật phục. Sau gần 10 ngày đêm theo dõi, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 6-5, tổ công tác đã bắt quả tang 2 đối tượng đang sử dụng xe máy độ chế vận chuyển gỗ từ tiểu khu 1396 (địa giới xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) ra khỏi rừng. Ngay sau đó, tổ trinh sát đã tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai là La Văn Trung (SN 1980) và Sầm Văn Huấn (SN 1986, cùng trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak), trên xe của 2 đối tượng có 4 hộp gỗ xẻ kích thước 13x25x280 cm.



2 đối tượng khai nhận số gỗ trên được cưa hạ tại tiểu khu 1936, thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba để vận chuyển sang huyện Krông Năng (tỉnh Đak Lak) tiêu thụ. Ngoài ra, từ tháng 11-2021 đến thời điểm bị phát hiện, Trung và Huấn đã vào tiểu khu 1396 cưa hạ trái phép 12 cây rừng để lấy gỗ. Qua đo đếm tại hiện trường, Phòng Cảnh sát Môi trường xác định 12 cây rừng bị các đối tượng khai thác trái phép thuộc lô 7, 9, khoảnh 6 và lô 4, khoảnh 9 thuộc tiểu khu 1396, chủng loại là kháo và mít nài, các cây có đường kính 40-80 cm, tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 19,672 m3.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép. Ảnh Công an cung cấp



Tiếp tục đấu tranh mở rộng, từ lời khai của 2 đối tượng, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã triệu tập ông Hoàng Văn Điềm (SN 1967, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak) là người đã tiêu thụ số gỗ khai thác trái phép. Tại cơ quan điều tra, ông Điềm khai nhận có mua của Trung 2 m3 gỗ với số tiền 25 triệu đồng để làm cửa và cầu thang nhà, số gỗ còn lại ông không biết Trung bán ở đâu.



Trao đổi với P.V, ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa-cho biết: Sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam sông Ba tiến hành xác minh và tiếp tục đấu tranh để mở rộng điều tra xử lý. Đồng thời, phối hợp với Công an huyện Krông Pa hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.



