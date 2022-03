Công an tỉnh Gia Lai giao ban công tác quý I-2022

(GLO)- Chiều 29-3, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I-2022 với Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, các đơn vị, công an địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh; tập trung tham mưu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính được duy trì. Triển khai quyết liệt các biện pháp công tác trong phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới. Công tác tuyển quân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu được giao. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị-kinh tế-văn hóa và dịp lễ, Tết. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn; tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, vượt biên trái phép…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu

Cùng với đó, trật tự xã hội cũng được bảo đảm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp. Tỷ lệ điều tra, khám phá án vượt chỉ tiêu (án chung vượt 4,1%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt 2,3%). Trong quá trình thụ lý điều tra, xử lý tội phạm tuân thủ đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tham nhũng, kinh tế, môi trường; tập trung phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan pháo nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được bảo đảm; đẩy mạnh vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động phòng cháy-chữa cháy, cứu nạn-cứu hộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn trại tạm giam, nhà tạm giữ và thực hiện tốt chế độ chính sách cho bị can, phạm nhân. Thực hiện hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tại hội nghị, Công an một số địa phương tham gia thảo luận; nêu lên những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các mặt công tác; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh-biểu dương những kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt các mặt công tác, vừa phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc xảy ra trong thời gian qua, vừa chủ động phòng ngừa tội phạm, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đồng thời, tập trung các biện pháp công tác nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) và tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).