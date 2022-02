Đà Nẵng: Bắt kẻ lừa tiền vợ hờ, về quê trốn truy nã

Sau thời gian chung sống như vợ chồng với chị N.T.N (29 tuổi) và có một con chung, Cường nhẫn tâm lừa chị N. lấy 85 triệu đồng để chạy việc cho chị, nhưng ôm tiền trốn về quê; sau đó bị truy nã.





Ngày 16.2, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) di lý ra TP.Đà Nẵng một bị can trốn truy nã sau khi lừa vợ hờ 85 triệu đồng.



Công an H.Hòa Vang cho biết Nguyễn Viết Cường (34 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) bị khởi tố, truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, năm 2019, trong thời gian làm ăn, kinh doanh tự do tại H.Hòa Vang, Cường có quan hệ tình cảm với chị N.T.N. (29 tuổi), cả hai sống với nhau như vợ chồng và có một con chung.



Tháng 10.2019, Cường cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N., lúc này chị N. đang thất nghiệp nên Cường nói chị đưa tiền để Cường chạy việc, đưa chị vào cơ quan nhà nước với công việc ổn định.





Nguyễn Viết Cường bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Văn Tiến



Từ tháng 10.2019 đến tháng 6.2020, chị N. nhiều lần rút tiền tiết kiệm đưa cho Cường tổng cộng 85 triệu đồng, sau đó Cường bỏ trốn, bỏ hai mẹ con chị N. nên chị trình báo Công an H.Hòa Vang.



Qua thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 22.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Hoà Vang ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Viết Cường, đến ngày 10.2 ra lệnh truy nã với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trưa ngày 15.2, Công an H.Hòa Vang theo dõi, mật phục bắt được Cường theo lệnh truy nã tại khu vực thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Theo VĂN TIẾN (TNO)