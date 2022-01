Bắt 3 nghi phạm xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại ở chung cư Linh Đàm

Sau nhiều ngày lẩn trốn, 3 nghi phạm gây ra vụ cướp điện thoại táo tợn ở chung cư Linh Đàm (Hà Nội) bị bắt giữ.

Hình ảnh nhóm đối tượng.



Sáng 15/1, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ cả 3 nghi phạm gây ra vụ cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm.



Cụ thể, nhóm đối tượng gồm, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê tỉnh Hưng Yên), Tô Văn Tình (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (SN 1994, quê tỉnh Thanh Hoá).



Theo nguồn tin, các đối tượng này bị bắt sau khoảng 7 ngày gây án và đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau như TP. HCM, Hải Dương, Hưng Yên.



Bước đầu, các đối tượng khai nhận quen biết nhau qua mạng trong hội nhóm và do thiếu tiền tiêu xài, nợ nần nên đã “làm liều” gây ra vụ việc trên.



Trước đó, chiều 8/1, ba đối tượng đã giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A. (quê Nam Đàn, Nghệ An) ở tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm. Sau đó, nhóm này đã xịt hơi cay, đánh, trói nạn nhân và cướp 3 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.



Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo tới cơ quan công an và camera đã ghi lại được hình ảnh của nhóm đối tượng.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Theo Thanh Hà (TPO)