Táo tợn cướp tiền ngay tại cây ATM

Khi người phụ nữ vừa rút tiền khỏi cây ATM, một nam thanh niên đeo khẩu trang xông tới dí dao vào cổ để cướp tiền.





Ngày 9-12, tin từ Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Dũng (SN 1990; ngụ phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp tài sản".



Nguyễn Hữu Dũng tại cơ quan công an.



Trước đó, Công an TP Sầm Sơn nhận được tin báo khoảng 19 giờ ngày 30-11, chị D.T.T. (SN 1980; ngụ phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) vào cây ATM ở phố Thanh Ngọc, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn rút tiền thì bị một thanh niên đeo khẩu trang xông vào dí dao vào cổ đe dọa cướp tiền.



Công an TP Sầm Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian điều tra truy xét, Công an TP Sầm Sơn đã làm rõ Nguyễn Hữu Dũng là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản nói trên.



Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Dũng khai nhận do nghiện ma túy nên tối ngày 30-11, thanh niên này đeo khẩu trang và mang theo một dao nhọn. Khi đến cây ATM thì thấy chị T. đang đứng rút tiền nên đã mở cửa, dí dao cướp luôn số tiền 5 triệu đồng mà chị T. vừa rút.



Hiện vụ việc đang được Công an TP Sầm Sơn tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)