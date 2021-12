Gia Lai: Rút súng bắn vào nhà bạn gái vì bị đòi chia tay

(GLO)- Ngày 3-12, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại tổ 10, thị trấn Kbang) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.





Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Anh

Theo thông tin ban đầu, Thắng có quan hệ tình cảm với chị T.M.T.D. (SN 2000, trú tại tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê). Vào khoảng đầu tháng 11-2021, chị D. nhận thấy tình cảm của Thắng không còn nên đã chủ động chia tay. Vì muốn níu kéo tình cảm nên đêm 22-11, Thắng hẹn đến nhà chị D. để nói chuyện. Trước khi đi, Thắng mang theo 1 khẩu súng và 1 viên đạn. Sau khi gặp nhau, chị D. nói với đối tượng đã có người yêu mới nên không muốn tiếp tục giữ mối quan hệ và có ý đuổi khéo Thắng về.



Trên đường trở về nhà tại huyện Kbang, Thắng vẫn thấy ấm ức nên đã mở cốp xe lấy khẩu súng, lắp sẵn viên đạn và quay lại nhà chị D. Khi đến nơi, đối tượng lấy súng bắn vào mái nhà với mục đích đe dọa để chị D. từ bỏ ý định chia tay. Ngay sau đó, gia đình chị D. đã trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Qua điều tra, kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Đà Nẵng (thuộc Tổng cục cảnh sát phòng-chống tội phạm) thì khẩu súng của Thắng mang theo là súng quân dụng. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Thắng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Được biết, Thắng đã có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và ra tù vào năm 2015. Thắng và chị D. từng lập gia đình nhưng đến nay cả 2 đều đã ly hôn.



LÊ ANH