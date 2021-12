Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng

(GLO)- Năm 2021, tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, gây thiệt hại nhiều diện tích rừng và tác động xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, với phương châm “không có vùng cấm, không để lọt tội phạm”, ngay từ đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm như: Kbang, Mang Yang, Kông Chro, Đak Đoa, Chư Prông, Đức Cơ.

Huyện Kbang là một trong những địa bàn trọng điểm thường xảy ra các vụ xâm hại tài nguyên rừng. Trước tình hình đó, Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh với đối tượng có hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Trong năm 2021, Công an huyện Kbang đã phát hiện 22 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, trong đó, chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ; Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) xử lý 2 vụ; khởi tố 14 vụ, khởi tố 23 bị can về hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

Trong số các vụ án đã khởi tố có 2 vụ với 3 bị can liên quan đến cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Công an huyện đã phục hồi điều tra 1 vụ án hủy hoại rừng xảy ra vào năm 2020, khởi tố 3 bị can. Điển hình như ngày 5-11, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang nhận được thông tin về vụ khai thác rừng trái phép 7 cây gỗ hương thuộc lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 22,396 m3. Công an huyện đã tập trung lực lượng để điều tra làm rõ và bắt giữ Đinh Văn Ngọc (SN 1993) và Đinh Văn Quân (SN 1996, cùng trú tại làng Sơ Lam, xã Krong, huyện Kbang). Ngoài ra, Công an huyện đang tiếp tục điều tra 10 đối tượng khác liên quan đến vụ án này.

Đối tượng Đinh Văn Quân (bìa trái) và Đinh Văn Ngọc là chủ mưu vụ khai thác 7 cây gỗ hương tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Lê Anh

Trung tá Nguyễn Duy Thành-Phó Trưởng Công an huyện Kbang-cho biết: “Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, có tổ chức. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường lựa chọn những ngày nghỉ cuối tuần, vào ban đêm hay thời điểm các lực lượng chức năng tập trung phòng-chống dịch Covid-19 để hoạt động. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, tuyến vận chuyển, nơi tiêu thụ lâm sản để triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý, nhất là số đối tượng “đầu nậu”, cộm cán, cầm đầu các đường dây khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản. Cùng với đó, Công an huyện thường xuyên phối hợp để tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động người dân sống gần rừng nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng”.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 149 vụ với 170 đối tượng khai thác, vận chuyển, chế biến, mua bán lâm sản trái phép và hành vi hủy hoại rừng; thu giữ 390 m3 gỗ các loại. Để việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm xâm hại rừng, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.