Kbang: Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép

(GLO)- Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản phát hiện ngày 5-11-2021 tại xã Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), vào 1 giờ ngày 16-11, Công an huyện Kbang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Đinh Văn Ngọc (SN 1993) và Đinh Văn Quân (SN 1996, cùng trú tại làng Sơ Lam, xã Krong, huyện Kbang) để làm rõ hành vi khai thác gỗ trái phép.

Theo lời khai ban đầu, Ngọc và Quân đã trực tiếp khai thác gỗ hương tại khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 88 và khoảnh 4, tiểu khu 92 lâm phần do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Krong. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc và Quân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 1 cưa xăng, 2 xe máy độ chế.

Trung tá Nguyễn Duy Thành-Phó trưởng Công an huyện Kbang-cho biết: “Ngày 15-11-2021, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tập trung lực lượng áp dụng quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Ngay trong ngày, Công an huyện triệu tập và đấu tranh với hơn 20 đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn xã Krong. Sau đó, đối tượng Ngọc và Quân đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Công an huyện đã làm rõ 2 nhóm với 14 đối tượng là người dân tộc thiểu số có liên quan đến vụ án trên, đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô được các đối tượng dùng để vận chuyển gỗ”.

Đối tượng Đinh Văn Ngọc (bìa trái) và Đinh Văn Quân. Ảnh Công an huyện Kbang cung cấp

Trước đó, sáng 5-11-2021, các lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 88 và khoảnh 4, tiểu khu 92 lâm phần do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý thuộc địa giới hành chính xã Krong có 7 cây gỗ hương bị khai thác trái phép. Lượng gỗ bị khai thác này này nằm trong rừng đặc dụng, trạng thái rừng thường xanh trung bình. Tổng khối lượng gỗ bị khai thác là 22,396 m3.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đối tượng cư trú ở thị trấn Kbang và một số địa bàn khác; đồng thời xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm của các đối tượng liên quan.