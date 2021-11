Phát hiện thi thể người phụ nữ trên vách núi, vào cuộc điều tra, cơ quan công an bước đầu làm rõ người phụ nữ bán gà bị sát hại, giấu xác phi tang.

Sáng 23-11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra một vụ án mạng xảy ra ở thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ bán gà bị sát hại, giấu xác phi tang - Ảnh: TN



Theo điều tra ban đầu, trưa 22-11, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trên núi Hang Hút thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra.



Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại là bà Nguyễn Thị L. (SN 1972), trú tại thôn Cá Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Nạn nhân là người buôn bán gà ở chợ Quyết Thắng.



Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm tên C., trú trên địa bàn xã Quyết Thắng.



Hiện cơ quan chức năng đang đấu tranh với nghi phạm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án sát hại người phụ nữ bán gà, giấu xác phi tang.



Theo Ninh Cơ (NLĐO)