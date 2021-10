Mang Yang nỗ lực ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mang Yang xảy ra 2 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Hầu hết thủ phạm lại là người thân, quen của trẻ. Trước tình hình đó, huyện đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội, đồng thời bảo vệ sự an toàn của trẻ em.

Đến giờ, người dân tại xã Hà Ra vẫn chưa hết bức xúc trước việc Đinh Vép (SN 1977, trú tại làng Bok Ayol, xã Hà Ra) xâm hại tình dục 2 con ruột là Đ.T.V. (SN 2011) và Đ.T.V. (SN 2013). Do mẹ mất sớm nên 2 em ở cùng cha trên rẫy. Trong tháng 7-2021, sau khi nhậu say về, Vép đã 2 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục 2 con ruột của mình. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Vép còn dọa sẽ giết nếu 2 con nói cho người khác biết. Sau đó, hai chị em kể lại với bác ruột mình là bà T. Quá bức xúc và thương cháu, bà T. đã tìm đến chính quyền địa phương và Văn phòng Tư vấn trẻ em huyện Mang Yang để trình báo.

Hai chị em Đ.T.V. đã được lực lượng chức năng thực hiện các bước hỗ trợ, ổn định tâm lý, cách ly khỏi người xâm hại. Ảnh: Ngọc Thu

Ngay sau đó, cán bộ Văn phòng Tư vấn trẻ em, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh thông tin; thực hiện các bước hỗ trợ, ổn định tâm lý, tinh thần 2 em. Đặc biệt, thực hiện biện pháp tạm lánh, đưa các em đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Bên cạnh đó, Công an huyện Mang Yang đã tạm giữ hình sự để điều tra đối với ông Đinh Vép. “Cứ nghĩ nó là cha ruột sẽ chăm lo cho bọn trẻ. Ai ngờ nó làm hại chính con mình. Cũng may có chính quyền địa phương kịp thời can thiệp để cho 2 cháu được an toàn, không còn phải chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần nữa”-bà T. nghẹn ngào.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mang Yang xảy ra 2 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Theo chị Vũ Thị Mượt-cán bộ Văn phòng Tư vấn trẻ em huyện Mang Yang, nguyên nhân dẫn đến các vụ xâm hại tình dục trẻ em là do trình độ dân trí thấp. Cùng với đó, sự tiếp cận thông tin không có chọn lọc, chịu tác động của phim ảnh khiêu dâm, đồi trụy trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến tư tưởng, hành vi, lối sống của một bộ phận người dân. Đặc biệt, trẻ em còn thiếu kỹ năng sống, không có khả năng tự vệ. “Trong năm qua, chúng tôi đã thực hiện hơn 300 cuộc tư vấn cho trẻ và gia đình trẻ em. Thế nhưng công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội chưa bao phủ được hết các địa bàn, đối tượng”-chị Mượt thông tin.

Hai chị em Đ.T.V đã ổn định tinh thần, vui chơi cùng các bạn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Thu

Trong năm 2020, huyện Mang Yang đã thực hiện các dự án truyền thông làm cha mẹ trong chương trình phát triển trẻ thơ toàn diện; kế hoạch hướng dẫn cho chị em công tác hội và các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em với chủ đề “Vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em huyện Mang Yang”; phối hợp với Công an huyện thực hiện chương trình ký kết liên tịch số 01 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Công an huyện cũng đã tiến hành gọi hỏi 82 lượt đối tượng hình sự nhằm giáo dục răn đe, không để các đối tượng có cơ hội hoạt động phạm tội.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Bảng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Trước thực trạng xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng, Phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hoạt động bổ trợ kỹ năng mềm cho các em như: mở câu lạc bộ võ thuật, lồng ghép hoạt động truyền thông và giới thiệu các số điện thoại hỗ trợ; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

“Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các gia đình cũng cần thường xuyên quan tâm, chia sẻ với con em mình để ngăn chặn kịp thời, hạn chế tối đa các vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn”-ông Bảng nhấn mạnh.