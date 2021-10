Đang đánh mẹ ruột, vào nhà dùng dao chém tiếp bảo vệ dân phố khi bị can thiệp

Khi bị lực lượng chức năng can thiệp lúc đang đánh mẹ ruột giữa đường, Văn Quốc Thạnh chạy vào nhà, dùng dao chặt thịt chém 2 nhát về hướng ông H, là bảo vệ dân phố, khiến người này phải nhập viện điều trị.





Đối tượng Thạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-10, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Văn Quốc Thạnh (SN 1993, tạm trú phường Phước Lộc, thị xã La Gi) về hành vi Cố ý gây thương tích.



Theo hồ sơ, vào ngày 25-8, ông N.V.H., là bảo vệ dân phố đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại điểm sàng lọc Covid-19 thuộc hội trường khu phố 7, phường Phước Lộc thì nghe tiếng tri hô có đánh nhau. Ông H. cùng một công an viên phường Phước Lộc dùng xe máy cùng đến hiện trường cách hội trường khu phố khoảng 200 mét. Tại đây, khi thấy Văn Quốc Thạnh đang cầm cây đánh mẹ ruột là bà S. (SN 1960) ngay giữa đường thì ông H. xuống xe, cầm gậy cao su đuổi theo. Tuy nhiên, sau khi chạy vào nhà, Thạnh đã quay ngược trở lại mang theo một con dao dài 30cm (loại dao chặt thịt) chém 2 cái vào đầu ông H. Theo phản xạ, ông H. đưa gậy cao su lên đỡ nhưng vẫn bị chém trúng mu bàn tay và cổ tay phải. Ông H. sau đó được đưa đi cấp cứu, Thạnh bị bắt giữ.



Đại diện Công an thị xã La Gi cho biết qua giám định thương tích, xác định đủ yếu tố xử lí hình sự nên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Văn Quốc Thạnh.



Theo HỢP PHỐ (NLĐO)