Tái diễn mạo danh công an gọi điện lừa đảo trong mùa dịch Covid-19

Ngày 18-8, Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh giác các đối tượng giả danh công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong mùa dịch Covid-19.





Tang vật thu giữ của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại hù dọa.



Trước đó, Bộ Công an và Công an TPHCM cùng nhiều tỉnh thành đã nhiều thông báo tuyên truyền trên phương tiện thông tin, mạng xã hội, tin nhắn SMS về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh công an. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn còn diễn ra phức tạp, gây hậu quả lớn cho người dân.



Phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm thông qua việc gọi điện thoại, giả danh công an và yêu cầu chuyển tiền như sau:



Đối tượng gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là nhân viên bưu điện và thông báo nợ tiền cước điện thoại, nợ tiền điện hoặc có Thư mời/triệu tập của công an, tòa án… Trong quá trình trao đổi, đối tượng sẽ dò hỏi thông tin cá nhân của bị hại như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/ CCCD, địa chỉ cư trú… Khi bị hại thắc mắc hoặc nghi ngờ thì đối tượng nói sẽ kết nối máy với công an.



Tiếp theo, bị hại sẽ được nói chuyện với đối tượng khác xưng là cán bộ công an của một đơn vị nghiệp vụ công an (thường đối tượng sẽ gọi Zalo có hình ảnh để cho bị hại thấy đang nói chuyện với người mặc quân phục cảnh sát – đây là hình ảnh trên mạng để gán ghép) để bị hại tin là đang làm việc với công an thật và thông báo là bị hại đang liên quan trong đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hiện bị hại đang có lệnh bắt tạm giam và gửi hình bắt tạm giam (giả mạo) cho bị hại xem.



Khi thấy bị hại có vẻ lo sợ thì đối tượng yêu cầu bị hại hợp tác điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam và trong quá trình hợp tác tuyệt đối không được tiết lộ việc phối hợp này cho bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình.



Các yêu cầu hợp tác điều tra thường là: Yêu cầu bị hại rút tiền trong tài khoản hiện có hoặc vay, mượn tiền để chuyển đến số tài khoản do đối tượng chỉ định để phục vụ việc kiểm tra và cam kết sẽ hoàn lại sau khi kiểm tra xong. Khi bị hại chuyển tiền thì bọn chúng chiếm đoạt và cắt liên lạc.



Yêu cầu bị hại mở tài khoản tại ngân hàng, tài khoản này do bị hại trực tiếp đứng tên nhưng đăng ký sử dụng Internet Banking với số điện thoại là do đối tượng cung cấp. Hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào chính tài khoản này. Do thấy chuyển tiền vào tài khoản của chính mình nên bị hại tin tưởng và thực hiện việc chuyển tiền. Sau đó, đối tượng thực hiện chuyển tiền đi bằng Internet Banking và chiếm đoạt.



Yêu cầu bị hại mở tài khoản ngân hàng, tài khoản này do bị hại trực tiếp đứng tên và đăng ký sử dụng Internet Banking với số điện thoại của bị hại. Sau đó, yêu cầu bị hại truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp, có logo chữ Bộ Công an và đăng nhập thông tin tài khoản mới mở vào (khi bị hại truy cập theo hướng dẫn thì tất cả thông tin về tài khoản của bị hại đã bị đánh cắp). Đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào chính tài khoản này để giám sát. Khi bị hại đã chuyển tiền thì đối tượng chuyển tiền đến các tài khoản khác và chiếm đoạt.



Trong quá trình bị hại đến ngân hàng để nộp tiền thì đối tượng luôn yêu cầu giữ kết nối để giám sát và hướng dẫn trả lời những câu hỏi của nhân viên ngân hàng liên quan đến việc rút và chuyển tiền.



Công an TPHCM đề nghị người dân khi nhận được các cuộc điện thoại giả danh công an với các phương thức, thủ đoạn trên thì nhanh chóng thông báo cho công an nơi gần nhất để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo AN PHƯỚC (SGGPO)