Chư Pưh: Treo thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác đối tượng trộm vàng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vừa đưa ra thông báo sẽ trao thưởng 10 triệu đồng cho người cung cấp thông tin chính xác về vụ trộm cắp tài sản tại 1 tiệm vàng trên địa bàn.

Đối tượng đã trộm 1 chiếc dây chuyền vàng. Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, ngày 22-3-2021, 1 đối tượng là nữ, độ tuổi từ 50-55, cao khoảng 1,55 m đội mũ bảo hiểm màu kem, áo khoác sọc màu vàng đen, quần vải màu xanh lá và có đeo khẩu trang y tế đến tiệm vàng Minh Ngọc Thắng tại thôn Hòa Tín (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) giả vờ hỏi mua nhiều loại vàng khác nhau. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, đối tượng đã lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 25 triệu đồng.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trộm cắp tài sản, tuy nhiên chưa xác định được đối tượng gây án. Do đó, Công an huyện Chư Pưh đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin về đối tượng thì liên hệ số điện thoại 02693850115 hoặc Điều tra viên Phạm Đức Trọng, số điện thoại 0972022579. Công an huyện Chư Pưh cam kết sẽ giữ bí mật cho người cung cấp thông tin và thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng nếu thông tin chính xác.



VĂN NGỌC