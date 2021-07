Nhiều tình tiết cần làm rõ vụ phóng viên bị hành hung

(GLO)- Việc phóng viên Tạp chí Giao thông-Vận tải và những người cùng đi bị hành hung trong quán nước ở thị xã An Khê cách đây hơn 1 tuần đã gây xôn xao dư luận. Liên quan đến vụ này, bên cạnh sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cơ quan Công an, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai có buổi làm việc với các cơ quan chức năng thị xã An Khê để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Diễn biến vụ việc

Phóng viên Phạm Trọng Nghị của Tạp chí Giao thông-Vận tải cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân sống dọc tuyến quốc lộ 19 đoạn qua huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) và khu vực thị xã An Khê về việc xe chở cát có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông nhiều trên đường, ông Nghị đã đi tìm hiểu. Từ đó, phóng viên này có bài viết đăng trên Tạp chí Giao thông-Vận tải điện tử, tuy nhiên vụ việc vẫn không được xử lý triệt để.

Sáng 8-7, ông Phạm Trọng Nghị tiếp tục nhận phản ánh của người dân sống trên trục đường Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê cho biết có một bãi tập kết cát và xe tải vận chuyển cát có dấu hiệu quá tải nên quay lại khu vực này để tác nghiệp. Đi trong xe có phóng viên Hà Vương Đức Phương của Báo Gia Lai, phóng viên Phạm Văn Hoàng-Báo Dân Trí và ông Mai Thế Chiến (không còn tham gia các hoạt động báo chí). Trong đó, phóng viên Hà Vương Đức Phương có lịch công tác báo với tòa soạn đi huyện Mang Yang, sau khi làm việc xong thì đi An Khê cùng chuyến xe nhưng không liên quan đến việc tác nghiệp của ông Nghị; ông Hoàng xin đi cùng để phản ánh vấn đề thi tốt nghiệp trên địa bàn thị xã An Khê.

Lúc 11 giờ cùng ngày, khi đến thị xã An Khê, ông Nghị và những người đi cùng xe ghé vào quán cơm gà 81 đường Hoàng Hoa Thám (thị xã An Khê) ăn trưa. Trong lúc ăn, ông Nghị phát hiện có xe tải cỡ lớn chở cát đi qua nên sau đó điều khiển xe di chuyển dọc theo tuyến đường quay phim chụp ảnh. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, khi ông Nghị và 3 người đi cùng ngồi nghỉ tại quán nước mía trên đường Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê) thì có một xe bán tải đi tới rồi dừng trước quán. Sau đó, 3 người đàn ông xuống xe, lao thẳng vào chỗ ông Nghị đang nằm võng hỏi về việc ông Nghị viết bài, chụp hình xe chở cát rồi chửi bới. 3 người này lao vào hành hung ông Nghị và những người đi cùng. Sau khi bị hành hung, đánh đập ông Nghị đã đến Công an phường An Tân trình báo nội dung vụ việc và được đưa đi làm các thủ tục khám, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã An Khê. Hiện sức khỏe ông Nghị đã ổn định.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Tân và Công an thị xã An Khê đã tiến hành điều tra. Qua đó, cơ quan Công an xác định nhóm người đã hành hung ông Nghị và những người đi cùng do Nguyễn Văn Xuân cầm đầu. Ông Xuân (SN 1973, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Hiệp Anh Xuân.

http://www.phapluatgiaothong.vn Tại Cơ quan Điều tra, ông Xuân đã thừa nhận các hành vi của mình. Ông Xuân khai báo với Công an rằng đầu tháng 7-2021, có người lạ điện thoại cho ông tự xưng là nhà báo của Tạp chí Giao thông-Vận tải đang điều tra về hoạt động vận tải của Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Hiệp Anh Xuân. Người này yêu cầu ông Xuân đưa 200 triệu đồng để không đăng bài về việc xe chở cát của Công ty quá tải. Tuy nhiên, ông Xuân không đồng ý. Đến ngày 6-7, ông Xuân đọc được bài viết đăng trên trangvới tựa đề “Xe cơi thùng chở có ngọn hoành hành quốc lộ 19 xuyên tỉnh Bình Định-Gia Lai”, nội dung bài báo có liên quan hoạt động vận tải của Công ty Hiệp Anh Xuân. Ngày 8-7, tài xế gọi điện báo cho ông Xuân về việc có người ngồi tại quán nước mía quay phim, chụp hình xe của Công ty đang chở cát. Sau đó, ông Xuân đã gọi thêm 2 đối tượng là Nguyễn Nhân Quyền (SN 1995), Nguyễn Thành Vương (SN 1991, cùng trú tại huyện Đak Pơ) đi đến quán nước hành hung ông Nghị và những người đi cùng.

Nhiều tình tiết cần làm rõ Liên quan đến vụ việc, ngày 19-7, ông Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã có buổi làm việc với các lực lượng chức năng của thị xã An Khê để nắm tình hình, làm rõ các vấn đề liên quan. Chủ tịch Hội Nhà báo Gia Lai cho rằng: Hành vi hành hung người khác dù bất kỳ lý do gì đều vi phạm quy định của pháp luật, đề nghị Công an và chính quyền thị xã An Khê phải nghiêm trị, xử lý đúng người, đúng pháp luật. Việc các phóng viên, nhà báo (trong đó có nhà báo Hà Vương Đức Phương) và những người đi cùng bị hành hung, đề nghị Công an thị xã An Khê điều tra làm rõ vai trò của từng cá nhân để làm sáng tỏ các nội dung liên quan, đặc biệt là xác minh những thông tin mà ông Xuân khai về việc bị yêu cầu đưa 200 triệu đồng, nhằm tránh sự hiểu nhầm của dư luận về hoạt động báo chí. Có hay không việc đòi 200 triệu đồng, ai là người thực hiện hành vi này, cần sớm làm rõ trước dư luận. Quan điểm của Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo Báo Gia Lai đối với các hội viên, nhà báo thuộc quyền quản lý là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, dung túng.

Ông Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai (thứ 2, hàng bên trái) làm việc với lãnh đạo Công an thị xã An Khê. Ảnh: Lê Anh

Tại buổi làm việc, Thượng tá Lê Tiến Hùng-Phó Trưởng Công an thị xã An Khê-thông tin: “Công an thị xã An Khê đang tích cực điều tra vụ việc, quan điểm là không để lọt người, lọt tội. Đối với hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Hiện Công an thị xã An Khê đang đợi kết quả giám định thương tật của ông Phạm Trọng Nghị để xử lý các bước tiếp theo. Tuy nhiên, một số báo thông tin về việc 4 phóng viên bị hành hung theo tôi là chưa đúng bản chất của vụ việc và gây hiểu nhầm trong dư luận vì cần phải xác định trong số những người bị hành hung, ai là nhà báo, phóng viên hoạt động hợp pháp, ai chỉ đi chơi không liên quan. Trong quá trình cung cấp thông tin cho Công an, chỉ có ông Phạm Trọng Nghị và ông Hà Phương Đức Phương xuất trình thẻ nhà báo, 2 người còn lại không có giấy tờ hoạt động nghề nghiệp. Cả ông Phương, ông Hoàng và ông Chiến đều khai đi chơi cùng chứ không tham gia tác nghiệp. Ngoài ra, thời gian qua, chúng tôi cũng đã xử lý rất quyết liệt các phương tiện vi phạm các quy định về giao thông vận tải. Riêng các xe chở vật liệu xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Hiệp Anh Xuân từ đầu năm đến nay đã nhiều lần bị Công an thị xã An Khê lập biên bản vi phạm xử phạt. Còn lời khai của ông Xuân về việc có người tự xưng phóng viên Tạp chí Giao thông-Vận tải gọi điện yêu cầu đưa 200 triệu đồng để không đăng bài thì Cơ quan Điều tra đang xác minh làm rõ…”.

Ngày 20-7, nhà báo Phạm Trọng Nghị cho biết: “Trong vụ việc này, những người đi cùng không liên quan hoạt động tác nghiệp của tôi. Vừa qua, tôi có đọc báo cáo của cơ quan Công an và biết được thông tin phóng viên Tạp chí Giao thông-Vận tải gọi điện yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Tôi khẳng định không hề có chuyện này xảy ra, tôi cũng đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo và đề nghị xử lý hành vi cố ý gây thương tích và hành vi vu khống bôi nhọ danh dự của cá nhân tôi…”.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; có biện pháp bảo vệ các phóng viên, nhà báo thực hiện hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã An Khê khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí đưa tin; nghiêm khắc xử lý các đối tượng có hành vi hành hung các phóng viên (nếu có) theo quy định của pháp luật.

LÊ ANH