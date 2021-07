Buôn bán ma tuý trong Bệnh viện Tâm tầm TƯ I, bắt thêm 2 nữ nhân viên

Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần TƯ I, Công an Hà Nội đã bắt thêm 2 bị can.





Số ma tuý Cảnh sát thu giữ của Quý tại thời điểm khám xét. Ảnh: CACC





Ngày 8.7, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Quý mua bán trái phép chất ma tuý, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã khởi tố thêm 2 bị can.



Hai người này là Nguyễn Thị Minh Huệ (y tá) và Bùi Thị Hạt, nhân viên hộ lý Bệnh viện Tâm thần trung ương I. Cả hai bị khởi tố để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".



Hai bà Huệ và Hạt công tác tại khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền - đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, bị can cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại bệnh viện.



Như Lao Động đưa tin trước đó, Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11.2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.



Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây được biến thành “trung tâm giải trí” không chỉ dành cho bạn bè của Quý mà còn có cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia.



Ngoài ra, Quý còn trưng dụng phòng trị bệnh làm nơi mua bán ma túy. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, người đến mua hàng trắng đã giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân.



Quý điều 2 đàn em là Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường túc trực tại cổng bệnh viện, ngụy trang là tài xế taxi và xe ôm công nghệ để cảnh giới.



Ngày 20.3, lực lượng chức năng đã triệt xóa ổ nhóm này, thu giữ hơn 6 kg ma túy các loại.



Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra tạm giữ Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Vũ còn dương tính với ma túy khi cảnh sát kiểm tra nhanh.

https://laodong.vn/phap-luat/buon-ban-ma-tuy-trong-benh-vien-tam-tam-tu-i-bat-them-2-nu-nhan-vien-928520.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)