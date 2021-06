Khởi tố kẻ đội lốt công ty giao hàng lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Ngày 23.6, Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Viết Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Bùi Viết Tiến lừa đảo thông qua việc mua bán hàng online. Ảnh: CAPT.



Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Bùi Viết Tiến (SN 1986, trú phường Bến Got, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã lợi dụng hình thức kinh doanh trực tuyến Internet và dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (ship code) để chiếm đoạt tài sản của công ty với số tiền gần 4 tỉ đồng.



Trước đó, Tiến cùng một số cá nhân thành lập Công ty TNHH Giao hàng Tốt Nhất, có trụ sở tại phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.



Công ty có 2 chi nhánh đặt tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.



Sau khi thành lập, Tiến đại diện cho Công ty này ký hợp đồng với Công ty cổ phần VinaCapital (trụ sở tại phường 12, quận 10, TPHCM) là đơn vị thực hiện dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ đối với các đơn hàng được đặt mua trên trang thương mại điện tử Lazada.



Thông qua hợp đồng trên, mọi đơn hàng do khách hàng đặt trên Lazada có địa chỉ về các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập của tỉnh Phú Thọ và huyện Lập Thạch, Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được Công ty cổ phần VinaCapital chuyển cho Công ty của Tiến để phát đến khách hàng và thu tiền hộ.



Để thực hiện hành vi, từ ngày 25.3 đến ngày 5.4, Tiến sử dụng 7 sim điện thoại, giả mạo thông tin khách hàng bằng các tên khác nhau rồi đặt mua tổng số 124 đơn hàng là các đồ điện tử có giá trị lớn như điện thoại di động Iphone, đồng hồ thông minh Apple Watch, máy tính bảng Macbook... thông qua phần mềm mua hàng Lazada.



Tất cả các đơn hàng trên đều có địa chỉ nơi nhận thuộc khu vực các huyện do Công ty TNHH Giao hàng Tốt Nhất phụ trách đồng thời lựa chọn phương thức trả tiền là thanh toán sau khi nhận được hàng.



Sau khi nhận được hàng, Tiến đã bán toàn bộ số hàng hoá cho nhiều cá nhân cả ở trong và ngoài tỉnh, chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.



Căn cứ hành vi vi phạm của đối tượng, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Viết Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tạm giam phục vụ điều tra.



Qua đấu tranh, bước đầu thu giữ được 5 đồng hồ thông minh Apple Watch, 5 máy tính bảng Macbook có giá trị là 232 triệu đồng.

