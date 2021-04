Pleiku: Phát hiện 16 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán karaoke

(GLO)- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke cho Công an TP. Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.





Quán karaoke The Voice. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 15-4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy tiến hành kiểm tra quán karaoke The Voice tại địa chỉ 38 Thống Nhất, tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 phòng hát có nhiều người đang vui chơi có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định có 16 đối tượng (9 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy.



Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thuê phòng hát của quán karaoke The Voice để sử dụng ma túy dạng khay và thuốc lắc. Công an TP. Pleiku đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.



VĂN NGỌC