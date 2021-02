Dì ruột đi vắng, đột nhập vào nhà trộm tiền, vàng

Đến thăm nhà dì ruột nhưng không có ai ở nhà, Nguyễn Minh Thuận đột nhập vào nhà lấy trộm túi xách chứa khoảng 200 triệu đồng cùng 9 chỉ vàng 24K.



Nghi phạm Nguyễn Minh Thuận - ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP



Chiều 24.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Huệ (Long An) thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Minh Thuận (18 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Thạnh Bắc, H.Đức Huệ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17.2, Thuận chạy xe máy đến thăm dì ruột là bà L.T.A. (47 tuổi, ngụ cùng địa phương). Đến nơi, thấy cả nhà đi vắng, Thuận nảy sinh ý định đột nhập vào lấy trộm tiền để tiêu xài.



Thuận trèo lên mái nhà, tháo la phông rồi nhảy vào nhà, mở tủ, lục tìm được một giỏ xách bên trong có nhiều tiền, vàng. Lấy được giỏ xách, Thuận liền leo ra, cất tài sản vào túi quần áo rồi vứt giỏ xách xuống dòng kênh.



Về đến nhà, Thuận rút ra 2,2 triệu đồng tiêu xài; số tiền còn lại cùng 3 chiếc nhẫn và 1 lắc đeo tay thì đem cất giấu trên mái nhà vệ sinh.



Đến khoảng 19 giờ ngày 20.2, bà A. mở tủ lấy tiền giao cho người chơi hụi thì mới hay tài sản bị mất hết nên trình báo công an. Theo khai báo của bà A., số tiền bị mất là 200 triệu đồng và nữ trang là 9 chỉ vàng 24 K.



Sau 2 ngày điều tra truy xét nghi phạm thực hiện vụ trộm, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Huệ bắt giữ Thuận, thu hồi bước đầu được 58 triệu đồng và 9 chỉ vàng 24K.

Theo KHÔI NGUYÊN (TNO)