Chư Păh: Bắt đối tượng truy nã về tội "Trộm cắp tài sản"

(GLO)- Ngày 22-2, Công an huyện Chư Păh phối hợp với Công an xã Ia Yok, huyện Ia Grai tiến hành bắt đối tượng truy nã Rơ Châm Yun (SN 2002, trú làng Bluk Blui, xã Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai) theo Quyết định truy nã số 01 ngày 20-7-2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai về tội “Trộm cắp tài sản”.





Rơ Châm Yun tại cơ quan Công an. Ảnh: Hữu Phong

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 20 giờ, ngày 22-2, Công an huyện Chư Păh đã phối hợp với Công an xã Ia Yok, huyện Ia Grai truy bắt thành công Rơ Châm Yun khi y đang lẩn trốn tại làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai.



Trước đó, vào tháng 4-2020, Rơ Châm Yun đã thực hiện hành vi trộm 01 chiếc xe máy của gia đình anh T. tại làng Mrông Ngó 3, xã Ia Ka, Chư Păh. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.



HỮU PHONG