Pleiku: Tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến 180 kg pháo hoa ở bãi đất trống

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1983) và Đặng Thị Thu Hương (SN 1983, cùng trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.





Nguyễn Thị Hương (trái) và Đặng Thị Thu Hương đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc

Qua công tác trinh sát, rạng sáng 17-1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Pleiku phát hiện 2 đối tượng trên đứng ở đường Lê Duẩn (đoạn thuộc phường Thắng Lợi) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra khu vực bãi đất trống cách vị trí các đối tượng đứng khoảng 50 m ở sau căn nhà số 339 Lê Duẩn thì phát hiện có 10 bao ni lông màu đen, bên trong chứa các hộp pháo hoa nổ, loại 49 viên/hộp với tổng trọng lượng 180 kg.



Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ tỉnh Kon Tum mang xuống Gia Lai bán lại kiếm lời. Khi chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ.



VĂN NGỌC