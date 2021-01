Lộ lý do nữ đại gia muốn "chạy chức" Vụ phó, sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng

Nhà chức trách xác định, 1 người phụ nữ đã bỏ hàng chục tỷ đồng để nhờ người "chạy chức". Tuy nhiên việc không thành, bà này cũng không đòi được tiền.





Bị can ngã giá chức Vụ phó 800 nghìn USD



Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố Lê Văn Hồng (SN 1976, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục), Cù Đăng Thành (SN 1989, nguyên cán bộ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy), 2 bị can này bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 1 người phụ nữ.



Cáo trạng thể hiện, bà Hạnh (tên nhân vật đã được thay đổi, Giám đốc trung một trường đại học) nói với Lê Văn Hồng việc bà bị áp lực, muốn chuyển lên công tác tại cơ quan trung ương.



Lúc này, nam bị can nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục đã giới thiệu bà Hạnh với Cù Đăng Thành để nhờ xin việc.



Các bị can "ngã giá" chức Vụ phó với bà Hạnh là 800 nghìn USD, và bà này phải mua 1 xe ô tô Camry làm quà tặng người sẽ nhờ xin việc. (Ảnh minh họa)



Vào thời điểm cách đây 5 năm, sau khi bà Hạnh có ý như vậy, Hồng và Thành đã đến gặp bà Hạnh tại nhà riêng, Thành nhận mình là bạn học của ông H (một Phó vụ trưởng thuộc Tổng Cục thuế), nói có thể nhờ ông H xin cho bà Hạnh làm Vụ phó Vụ hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ với giá 800 nghìn USD.



Khi thắc mắc về số tiền quá cao với Hồng, bà Hạnh nhận được câu trả lời chuyển lên vị trí đó thì giá phải cao như vậy.



Lê Văn Hồng, Cù Đăng Thành đã yêu cầu bà Hạnh phải chuyển trước 10 tỷ, mua 1 xe ô tô Camry làm quà tặng ông H được nhắc đến bên trên.



Do tin tưởng các bị can, bà Hạnh đã chuyển 10 tỷ cho Cù Đăng Thành. Nhận được tiền, Thành "chia" cho nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục 1 tỷ đồng.



Đáng chú ý, bà Hạnh đã mua 1 xe Camry (giá hơn 1,6 tỷ đồng) cho bị can sinh năm 1989, bị can này nhờ 1 cán bộ Tổng cục An ninh đứng tên. Chiếc xe này Thành không tặng cho ông H mà để sử dụng.



Bị hại đã bị lừa như thế nào?



4 tháng sau kể từ ngày các bị can gặp gỡ bà Hạnh tại nhà riêng của bà này, Cù Đăng Thành tiếp tục yêu cầu và được bà Hạnh mua cho 1 xe ô tô Prado (giá hơn 2,2 tỷ đồng) để làm phương tiện đưa đón ông H.



Sau khi được bà Hạnh mua cho chiếc ô tô Camry, Thành tiếp tục yêu cầu và được bà này mua cho một chiếc ô tô Prado nhưng Thành cũng không dùng vào mục đích xin việc. (Ảnh minh họa)



Lần này Thành không dùng chiếc xe để sử dụng riêng như chiếc xe Camry mà bà Hạnh mua cho lần trước, nhưng cũng không dùng vào mục đích xin việc. Thành bán xe ô tô Prado hơn 2,2, tỷ đồng này cho người khác.



Nguyên cán bộ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng yêu cầu bà Hạnh chuyển thêm 5 tỷ, 1 bộ hồ sơ để xin việc.



Nam bị can sinh năm 1989 này sau đó gian dối với bà Hạnh rằng đã chuyển hồ sơ của bà cho ông H, được ông H khen hồ sơ "đẹp", đủ điều kiện làm Vụ phó.



Nghĩ chuyện đã thành, đã xin được việc, trong giai đoạn 2017-2018, bà Hạnh chuyển thêm cho Thành hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó Thành không thể "chạy chức" được nên bà đòi tiền.



Thành thời điểm này đã nhờ người quen đưa bà Hạnh đến nhà một lãnh đạo cấp cao, ở đây bà Hạnh đặt vấn đề xin việc nhưng bị từ chối.



Nhà chức trách xác định, 2 bị can Thành và Hồng đã chiếm đoạt số tiền mà bà Hạnh chi cho để nhờ xin việc, hiện mới trả lại hơn 3 tỷ đồng. Bà Hạnh đã chi khoảng hơn 27 tỷ đồng cho 2 bị can trên.



Về chiếc xe ô tô Camry mà bà Hạnh mua cho Thành, chiếc xe này đã được cảnh sát trả lại cho bà Hạnh.



Ngoài ra, nữ bị hại khai năm 2015 còn nhờ bị can nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục giới thiệu cho một cục trưởng thuộc Bộ Xây dựng để xin việc.



Vị cục trưởng này yêu cầu đưa 150.000 USD rồi cả 2 cùng đến nhà một lãnh đạo cấp cao nhưng sau đó bà Hạnh vẫn không xin được việc và không lấy lại được tiền.



Do chỉ có lời khai từ bà Hạnh, không có chứng cứ khác thể hiện vị cục trưởng cầm tiền nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.



Ở vụ án, cũng có một vụ việc được cơ quan điều tra cho rằng là giao dịch dân sự nên không xử lý. Vụ việc này là bà Hạnh "bán chịu" cho Thành 1 chung cư ở Hà Nội. Thành sau đó sang tên cho người khác, không trả lại tiền cho nữ đại gia.





