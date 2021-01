Kbang: Tiêu hủy hơn 300 khẩu súng các loại

(GLO)- Sáng 28-1, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, súng tự chế, công cụ hỗ trợ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tiêu hủy 311 khẩu súng các loại gồm: 31 súng săn tự chế, 11 súng kíp, 14 súng hơi, 1 súng thể thao và 254 khẩu súng bắn đạn bi bằng cồn.

Lực lượng chức năng giám sát quá trình tiêu hủy số vũ khí, súng tự chế. Ảnh: Lê Anh

Việc tiêu hủy được tiến hành bằng hình thức sử dụng củi, dầu diezel đốt cháy hết toàn bộ phần gỗ của báng súng và một số bộ phận khác được làm bằng nhựa. Riêng một số bộ phận làm bằng sắt, thép, kim loại không cháy được, lực lượng chức năng dùng cưa điện cắt thành từng đoạn nhỏ. Toàn bộ số vũ khí trên được tiến hành tiêu hủy đúng theo quy trình, có sự giám sát chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Trần Thành Thưởng-Phó Trưởng Công an huyện Kbang-cho biết, số vũ khí, súng tự chế bị tiêu hủy trong đợt này do lực lượng Công an huyện Kbang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp trong năm 2020 và thu giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

LÊ ANH