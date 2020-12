Khởi tố, tạm giam giang hồ mạng Ngọc "Rambo"

Nghi ngờ thiếu niên 16 tuổi lấy máy tính của người thân, giang hồ mạng Ngọc "Rambo" đã bắt cháu A. về tra khảo, đồng thời quay lại video đăng tải lên mạng để câu view, kiếm tiền trên kênh YouTube.



Đường "nhuệ", Dũng "trọc", Ngọc "rambo" và mối nguy giang hồ mạng

Giang hồ mạng Ngọc Rambo trước khi bị bắt. Ảnh cắt từ clip





Ngày 29.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án "Bắt, giữ người trái pháp luật", khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thanh Ngọc (thường gọi là "Ngọc Rambo"), sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.



Đồng thời Công an tỉnh Bắc Giang cũng ra lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Ngọc để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Ngoài Ngọc Rambo, cơ quan công an cũng khởi tố đối tượng Phùng Văn Hùng (sinh năm 1998), trú tại thôn Nghè, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Hoàng Trung Dũng (sinh năm 1990), trú tại tổ 5, phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.



Theo cơ quan công an, ngày 16.8, Lê Thanh Ngọc và Phùng Văn Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em N.T.A. (sinh năm 2004, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).



Cụ thể, nhận được thông tin một người quen bị mất máy tính xách tay, nghi ngờ N.T.A. là thủ phạm, Ngọc "Rambo" cùng Hùng đã bắt A. về nhà để tra khảo và ép người thân thiếu niên này mang máy tính xách tay đến để chuộc A. về. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã quay video và đăng tải lên kênh Youtube.



Ngọc "Rambo" được nhiều người biết đến như một “giang hồ mạng”, với nhiều hình xăm lớn trên cơ thể và thường đeo dây chuyền vàng cỡ lớn.



Lê Thanh Ngọc đang sở hữu kênh YouTube có tên “Ngọc Rambo” có tới 456.000 người theo dõi. Những video của Ngọc có nội dung rao giảng đạo lý, cách sống của người trong giang hồ hoặc giải quyết các vụ xung đột theo cách bạo lực. Những video của Ngọc có tới hàng trăm ngàn lượt xem.



