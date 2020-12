Anh vợ cùng em rể nhiều tiền án rủ nhau đi trộm cắp

Trịnh Xuân Hiền (32 tuổi, Hải Dương) và Sử Văn Thành (50 tuổi, Phú Thọ) rủ nhau hai lần vào một ngôi trường ở huyện Đông Anh, Hà Nội trộm cắp, phá két sắt.



Bị can Trịnh Xuân Hiền - đối tượng nhiều tiền án về trộm cắp tài sản. Ảnh: CAHN.



Ngày 26.12, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Trịnh Xuân Hiền và Sử Văn Thành để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".



Theo điều tra, rạng sáng ngày 2.12, Hiền rủ anh vợ là Thành đi trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Đông Anh. Khi đến khu vực xã Hải Bối, Hiền đã đột nhập vào một ngôi trường, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như máy ảnh, điện thoại.



Sau đó, Thành chở Hiền quay về phòng trọ. Đến ngày 16.12, hai đối tượng quay lại trường học ở xã Hải Bối, phá két sắt lấy trộm khoảng 60 triệu đồng.



Nhà trường này đã trình báo cơ quan công an. Vào cuộc, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Hiền và Thành.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Theo hồ sơ, Hiền đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Thành có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

https://laodong.vn/phap-luat/anh-vo-cung-em-re-nhieu-tien-an-ru-nhau-di-trom-cap-865717.ldo



Theo MAI HƯỜNG (LĐO)