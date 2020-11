Khởi tố thêm 8 cán bộ vụ lộ đề thi công chức ở Phú Yên

Trước 8 người vừa bị khởi tố này, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cũng đã khởi tố 7 bị can về các tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Bắt thêm 2 cán bộ Sở Nội vụ Phú Yên trong vụ lộ đề thi công chức





Sáng nay (11-11), nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 cán bộ có liên quan đến vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 ở tỉnh Phú Yên.





Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, nơi tổ chức kỳ thi tuyển công chức





Theo đó, 8 bị can bị khởi tố gồm: Trần Doãn Xuân (Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên); Nguyễn Thông Minh Tuấn (Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên), Lê Công Hướng (Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư), Phạm Kỳ Ngân (Chánh Văn phòng Sở Y tế) Đặng Thanh Hải (Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh), Trần Thanh Sơn (Phó Trưởng Phòng Quản lí bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm), Trần Quốc Vũ (Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và Lê Thị Kim Huê (Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Yên).



Như Báo Người Lao Động phản ánh, trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017 - 2018 được tổ chức vào tháng 11-2018, có 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức của tỉnh Phú Yên, đã xuất hiện hiện tượng tiêu cực nên Công an Phú Yên vào cuộc điều tra.



Từ tháng 8-2019 đến tháng 2-2020, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can về các tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

