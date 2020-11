Công an Gia Lai truy nã kẻ đưa người trốn ra nước ngoài trái phép

Ngày 10.11, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với Rmah Ayeng (SN 1949, tên gọi khác là Rmah Ayiêng, trú tại làng Dek, xã H’Bông, huyện Chư Sê) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.



Bị bắt vì tổ chức đưa hàng chục người trốn ra nước ngoài

Quyết định truy nã đối tượng Rmah Ayeng. Ảnh TT



Theo đó, khoảng tháng 7.2018, Rmah Ayeng đã bỏ gia đình, buôn làng trốn đi Thái Lan.



Tại đây, Rmah Ayeng thường xuyên liên lạc về Việt Nam để lôi kéo người thân quen trốn đi nước ngoài. Đối tượng đưa ra lời dụ dỗ với viễn cảnh qua nước ngoài thì sẽ được sống trong giàu sang, được người khác cho tiền.



Khoảng tháng 6.2020, Rmah Ayeng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức cho 4 người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Sê, Gia Lai trốn đi nước ngoài.



Người dân nếu phát hiện đối tượng thì có quyền bắt và dẫn giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.



Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã thì báo cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ 7 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, Gia Lai, hoặc qua số điện thoại: 0694.329149.



Cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo lời tuyên truyền, dụ dỗ kẻ xấu trốn đi nước ngoài.



Công an Gia Lai đề nghị các gia đình có người thân đã trốn đi nước ngoài vận động họ quay trở về quê hương, để ổn định cuộc sống.



Nhiều người trốn ra nước ngoài không có tiền, phải làm thuê làm mướn rất khổ cực, thậm chí có người phải bỏ mạng.

https://laodong.vn/phap-luat/truy-na-ke-dua-nguoi-tron-ra-nuoc-ngoai-trai-phep-853263.ldo

Theo THANH TUẤN (LĐO)