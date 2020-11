Công an cảnh báo hiểm họa chết người từ bả chó hình kẹo mút

Lực lượng chức năng xác định, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì sở thích ăn kẹo ngọt, trong khi bả chó, bả mèo thường được “cẩu tặc” làm giống với hình dạng của viên kẹo mút...

Bả chó dạng kẹo mút (Ảnh: Lý Lan). Ngày 5/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Sơn xuất hiện tình trạng chó, mèo chết hàng loạt, đặc biệt tại khu vực các xã Chân Sơn, Kim Quan, Trung Sơn, Trung Minh, Chiêu Yên, Đội Bình, Phú Thịnh.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định động vật chết do ăn phải đồ ăn tẩm chất cực độc dạng kẹo mút, cá khô tẩm thuốc chuột, được ném bừa bãi những nơi công cộng. Đến nay đã phát hiện 32 con chó, mèo chết do hình thức bị đánh bả như trên.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng "cẩu tặc" thường hoạt động trong khung giờ từ 0-3h sáng, dùng phương tiện đi vào các xã, thả đồ ăn tẩm chất độc dọc đường hoặc ném vào sân các nhà dân ven đường. Sau đó khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng quay lại địa bàn, nếu có động vật chết do ăn phải bả sẽ nhặt xác đem đi tiêu thụ.

Động vật bị đánh bả sẽ được các đối tượng quay lại đem đi tiêu thụ. (Ảnh: Lý Lan).

Thủ đoạn này của các đối tượng là vô cùng nguy hiểm vì đồ ăn đã tẩm chất độc nếu con người ăn phải cũng có thể dẫn đến tử vong. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì sở thích ăn kẹo ngọt, trong khi bả chó, bả mèo thường được “cẩu tặc” làm giống với hình dạng của viên kẹo mút hoặc miếng cá khô để dễ dẫn dụ động vật.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu lực lượng công an huyện, đặc biệt là công an xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi nguy hiểm của các đối tượng trộm chó, mèo. Đề nghị nhà trường và các bậc phụ huynh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đối tượng trẻ em, cảnh báo con em mình biết để phòng tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trần Thanh (Dân Việt)