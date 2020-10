Lên mạng vay nóng, chưa vay được đã bị lừa lấy giấy tờ, đòi tiền chuộc

Lên mạng tìm số điện thoại vay nóng, người phụ nữ ở quận Bình Tân (TP.HCM) không những không vay được tiền mà còn bị giữ một số giấy tờ và đòi tiền chuộc.



Ngày 20-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) đã tiếp nhận trình báo của bà L. (55 tuổi) về việc bà này lên mạng vay tiền, sau đó bị giữ giấy tờ, đòi tiền chuộc.



Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà L. cho hay do cần tiền nên đã lên mạng tìm kiếm, liên hệ với một số điện thoại hỏi vay nóng. Ngày 12-10, có hai thanh niên đến gặp bà L. tại nơi ở của bà (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).



Bà L. đưa ra một số giấy tờ gồm: 1 giấy CMND, 1 bằng lái xe máy, 1 bằng đại học để hỏi vay 10 triệu đồng. Hai người trên nói với bà L. giấy tờ còn "mỏng quá" nên không thể cho vay 10 triệu đồng, rồi nói cầm giấy tờ của bà này đem về cho công ty xem, nếu được sẽ cho vay.



Chiều cùng ngày, bà L. điện thoại hỏi lại việc vay tiền thì người nghe điện thoại nói bà L. muốn lấy lại giấy tờ phải đưa 1,5 triệu đồng. Với mong muốn nhận lại số giấy tờ, bà L. đã ra ngân hàng chuyển 1,5 triệu đồng.



"Bằng đại học của con gái tôi mới lấy xong, cháu chuẩn bị đi xin việc nhưng giờ bị lấy mất bằng như vậy không biết phải làm sao" - bà L. nói.



Dù đã chuyển tiền, qua nhiều lần điện thoại nhưng đến chiều 19-10, bà L. vẫn chưa nhận được giấy tờ của mình. Quá lo lắng, bà L. đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo vụ việc.

Theo NGỌC KHẢI (TTO)