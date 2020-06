Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe dọa đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.





Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 9.6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc cho vay lãi nặng đối với Trần Văn Thiết, 29 tuổi, quê Nam Định.



Thông tin ban đầu, tháng 10.2018, chị N, ngụ tại thị trấn Long Thành vay số tiền 20 triệu đồng của Thiết. Nhưng sau đó, chị N. mất khả năng chi trả nên bị Thiết liên tục gọi điện đe dọa đập phá nhà, bắt cóc con.



Quá lo sợ, chị N đã trình báo Công an huyện Long Thành. Ngày 5.6, Công an Long Thành đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.



Tại cơ quan điều tra, Thiết khai nhận, đã cho chị N vay số tiền 20 triệu đồng, tiền lãi được Thiết tính như sau, cứ 1 triệu đồng lãi 13.000 đồng/ngày, như vậy với số tiền 20 triệu đồng sẽ trả lãi là 260.000 đồng/ngày và cứ 5 ngày chị N phải trả lãi cho Thiết một lần.



Chị N đã nhận số tiền 18,7 triệu đồng sau khi đã trừ tiền lãi 1,3 triệu đồng/5 ngày.



Tính từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, tổng số lần mà chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền là gần 100 triệu đồng.



Tháng 5.2020, chị N đã hẹn gặp Thiết và trả cho Thiết số tiền 10 triệu đồng tiền gốc và “xin” Thiết không lấy 10 triệu còn lại nữa. Do không đồng ý với đề nghị của chị N nên sau khi về, Thiết đã gọi điện đe dọa tới nhà chị N đập phá, bắt cóc con chị N.



Qua đấu tranh mở rộng thì Thiết khai nhận, ngoài cho chị N vay, Thiết còn cho một số người khác ở Nhơn Trạch, thị trấn Long Thành vay với thủ đoạn và cách tính lãi như trên. Đến nay đã thu tiền lãi nhiều lần với số tiền lớn hơn số tiền gốc rất nhiều lần.



Trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn và đang tiếp tục truy quét tội phạm này.

https://laodong.vn/phap-luat/tin-dung-den-dong-nai-vay-20-trieu-dong-tra-100-trieu-dong-van-chua-het-no-811171.ldo



Theo MINH CHÂU (LĐO)