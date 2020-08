Bắt kẻ xăm trổ bị truy nã liên quan đến băng nhóm chuyên bảo kê, tín dụng đen

Công an huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) vừa bắt giữ Bùi Đăng Cường, đối tượng bị truy nã do liên quan đến băng nhóm hoạt động "bảo kê", "tín dụng đen".





Ngày 25-8, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Phù Cừ vừa bắt giữ Bùi Đăng Cường (SN 1981, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ), đối tượng bị truy nã do liên quan đến băng nhóm hoạt động "bảo kê", "tín dụng đen".



Theo công an, việc bắt giữ đối tượng Bùi Đăng Cường theo Quyết định Truy nã số 02 ngày 10-7-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ về tội Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 12-3-2020 tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ.





Bùi Đăng Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên



Cường là đối tượng có liên quan đến Chuyên án 919S do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác lập để đấu tranh với băng nhóm do Lê Bá Kiên (tức Kiên Quỳnh, SN 1977, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cầm đầu có biểu hiện hoạt động bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới, hoạt động tín dụng đen.



Trước đó, ngày 3-8-2020, Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công Chuyên án 919S khi nhóm của Kiên đang sử dụng súng, dao, kiếm giải quyết mâu thuẫn với một băng nhóm khác. Công an tỉnh Lào Cai đã bắt 13 đối tượng có liên quan tới 2 băng nhóm trên, thu giữ 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao kiếm, 1 kg chất dẻo nghi là thuốc mìn và nhiều tài liệu có liên quan).



Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)