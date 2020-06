Hai anh em cầm đầu đường dây tín dụng đen hàng chục tỉ đồng

Ổ nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm, thu lãi hàng chục tỉ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.





Ổ nhóm tín dụng đen hoạt động từ cuối năm 2017 đến nay, cho gần 4.000 lượt vay với số tiền hàng chục tỉ đồng. Ảnh Công an Hải Dương





Tối 19.6, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, thu lời bất chính hàng chục tỉ đồng trên địa bàn huyện Thanh Hà.



Cụ thể, ngày 17.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra đồng loạt 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn các xã Tân Việt, Tân An, Cẩm Chế, Thanh Xá, Việt Hồng và thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà), bắt giữ 11 đối tượng trong ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn.



Trong đó, Lê Công Hanh (sinh năm 1993) và Lê Văn Hà (sinh năm 1982, anh trai của Hanh, cùng trú tại thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) là các đối tượng cầm đầu. Ổ nhóm này hoạt động cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày tương đương với lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm).



Các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2017 đến nay, nhóm này đã cho gần 4.000 lượt vay tiền. Tổng số tiền ước tính hơn 58 tỉ đồng, thu lãi hơn 24 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng Công an điều tra làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/hai-anh-em-cam-dau-duong-day-tin-dung-den-hang-chuc-ti-dong-813861.ldo

Theo Đặng Luân (LĐO)