Giám đốc Công ty Phúc Hưng Thịnh liều cỡ nào?

Sau khi nhận được 2 tỉ đồng của bên bán hóa đơn chuyển vào tài khoản Công ty Phúc Hưng Thịnh, giám đốc công ty này đã rút ra tiêu xài cá nhân.





Ngày 5-10, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Mạnh Thắng (SN 1987, quê Nghệ An, Giám đốc Công ty Phúc Hưng Thịnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Phan Mạnh Thắng là Giám đốc Công ty Phúc Hưng Thịnh (trụ sở tại quận Bình Thạnh) và quá trình làm ăn, buôn bán, Thắng có vay nợ bên ngoài dẫn đến đến mất khả năng chi trả. Từ đây, Thắng nghĩ cách làm liều.



Ngày 11-6-2018, Thắng lên mạng tìm thông tin mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và gọi điện thoại liên hệ với Nguyễn Đức Thuận nói muốn mua hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế là 5,2 tỉ đồng. Nguyễn Đức Thuận thông báo giá bán là 615 triệu đồng (3% giá trị trước thuế và 10% VAT), Thắng đồng ý.



Sau đó, Thuận gọi điện thoại cho một người phụ nữ tên Hân (không rõ lai lịch) hỏi giá thì được Hân báo lấy 2% giá trị trước thuế là 94,6 triệu đồng. Hân cung cấp thông tin của đơn vị xuất hóa đơn là Công ty Phương Linh do bà Đỗ Thị Mỹ Linh là Giám đốc, để Đức Thuận cung cấp cho Thắng soạn thảo hợp đồng mua bán.



Thắng gửi hợp đồng đã soạn qua email để Thuận chuẩn bị tiền. Số tiền theo thỏa thuận là 40% giá trị hợp đồng, tương đương với 2 tỉ đồng. Sau khi bên bán hóa đơn chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản Công ty Phúc Hưng Thịnh thì ngay lập tức Thắng rút ra tiêu xài cá nhân.



Quá trình điều tra công an xác định: Công ty Phương Linh là công ty "ma" không có thật, không hoạt động. Như vậy, các giao dịch của Nguyễn Đức Thuận với một phụ nữ tên Hân là giao dịch ảo, đến nay công an cũng không thể xác định Hân là ai.



VKSND TP HCM kết luận: bằng thủ đoạn gian dối là giả mạo việc giao dịch, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khối với Nguyễn Đức Thuận, Phan Mạnh Thắng đã chiếm đoạt 2 tỉ đồng ngay khi tiền vừa vào tài khoản nên cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)