Vụ buôn thuốc ung thư giả của VN Pharma: Bắt một cán bộ hải quan

Mở rộng điều tra vụ án buôn thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma, mới đây Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Lê Đình Thanh, cán bộ Cục Hải quan TP.HCM, để làm rõ vai trò liên quan trong vụ án.





Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Lê Đình Thanh, cán bộ Cục Hải quan TP.HCM, để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ án buôn thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma.



Một lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cũng xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Lê Đình Thanh ngày 11-9. Ông Thanh bị bắt do có liên quan đến vụ án vào thời điểm ông này là cán bộ công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 4. Sau đó, ông này được chuyển về công tác tại phòng công nghệ thông tin của Cục Hải quan TP.HCM.



Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada.



Đây là vụ án từ kết quả điều tra mở rộng sai phạm liên quan đến vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma ở TP.HCM và các tỉnh, TP khác.



Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, phó trưởng Phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.





Công ty cổ phần VN Pharma được thành lập tháng 10-2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.



Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu thuốc thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam. Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được, Hùng chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ đó.



Năm 2014, Bộ Công an đã khởi tố Hùng và nhiều đồng phạm liên quan để điều tra.



Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.



Tháng 1-2019, khi xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án buôn thuốc ung thư giả, bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị tuyên án 17 năm tù. Trong khi đó bị cáo Võ Mạnh Cường - người môi giới cho VN Pharma mua thuốc H-Capita 500mg - lãnh 20 năm tù.





Theo THÁI AN - N.B (TTO)