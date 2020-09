4 thành viên trong gia đình nhận án tù khi tạt xăng vào đoàn cưỡng chế

Sáng 14-9, sau thời gian nghị án, TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Kiếm (61 tuổi) và Phạm Công Nguyên (26 tuổi, con trai ông Kiếm, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) 5 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ” và 8 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.



Các bị cáo tại tòa



Cùng với tội danh “chống người thi hành công vụ”, HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Thị Hiến (53 tuổi, vợ ông Kiếm) 1 năm, 1 tháng, 7 ngày tù; bị cáo Nguyễn Văn Bé (30 tuổi, con rễ ông Kiếm, ngụ xã Phong Thanh Tây, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) 1 năm 1 tháng 5 ngày tù.



Do thời gian tạm giam bằng thời gian chấp hành án nên bị cáo Hiến và Bé được trả tự do tại tòa.



Về trách nhiệm dân sự, 4 bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 20 triệu đồng cho người bị hại.



Theo cáo trạng, sau khi nhận được thông báo của Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Cái Nước, ngày 7-8-2019 sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà của ông Kiếm và bà Hiến giao cho đất cho ông Nguyễn Văn Việt (ngụ huyện Cái Nước) theo quyết định của bản án dân sự sơ thẩm số 148 ngày 12-7-2018 của TAND huyện Cái Nước.



Sau khi nhận được thông báo ông Kiếm, bà Hiến cùng Nguyên và Bé bàn việc chống đối không cho cưỡng chế.



Sáng 7-8-2019, ông Kiếm kêu Nguyên đi mua 5 lít xăng đem về để sẵn trong nhà và gọi điện nhờ một vài người thân đến ngăn cản không cho cưỡng chế.



Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi lực lượng thi hành án đến thực hiện việc cưỡng chế, gia đình ông Kiếm la lớn và dùng lời lẽ đe dọa.



Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì ông Kiếm ra phía sau nhà lấy xăng đổ ra thau và tạt lên mấy bó lá dừa khô rồi kêu Nguyên và Bé đem những bó lá dừa này từ nhà sau đến nhà trước để chuẩn bị sẵn.



Khi lực lượng cưỡng chế khống chế ông Kiếm và bà Hiến đưa ra ngoài thì Nguyên châm lửa đốt mấy bó lá dừa khô ném vào một cán bộ trong đoàn, rồi châm lửa đốt thau xăng hất thẳng vào lực lượng cưỡng chế gây cháy và làm một số cán bộ trong đoàn bị bỏng.



Hậu quả, 12 cán bộ là chấp hành viên Chi cục thi hành án huyện Cái Nước, công an hỗ trợ cưỡng chế… bị thương với tỷ lệ thương tích từ 1%- 23%.

Theo TẤN THÁI (SGGPO)